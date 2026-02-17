In Rio de Janeiro ist am Fasnachtsdienstag nicht ans Arbeiten zu denken, und in Stuttgart gibt es einen großen Umzug. Wer bekommt heute zumindest den halben Tag frei?

Der Faschingsdienstag ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz eigentlich kein gesetzlicher Feiertag. Trotzdem ist dieser Tag für viele Menschen ein wichtiger kultureller Höhepunkt im Jahreslauf. Am 17. Februar 2026 werden wieder zahlreiche närrische Aktivitäten stattfinden, aber wie steht es rechtlich um diesen Tag?

Leere Straßen in den Faschingsferien

Die Feiertagsgesetze der Bundesländern definieren diese Tage nicht als gesetzliche Feiertage. Allerdings findet wegen der Faschingsferien/Winterferien vielerorts kein Schulunterricht statt. Die Straßen in den Ballungsräumen sind deswegen etwas leerer als üblich – die Skipisten dagegen oft überfüllt.

Narrensprung in Rottweil. Foto: Silas Stein/dpa

Am Faschingsdienstag halben Tag frei?

Dennoch ermöglichen viele Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die Teilnahme an regionalen Feierlichkeiten. Viele gewähren freiwillig einen halben oder ganzen bezahlten freien „Brauchtumstag“. Ein Anspruch darauf besteht aber in der Regel nicht – es sei denn, er wurde vertraglich vereinbart.

Besonders in Hochburgen des Karnevals, vor allem im Rheinland, gewähren Arbeitgeber häufig einen freien Tag oder zumindest verkürzten Arbeitstag. Viele bayerische Betriebe lassen die Arbeit am Faschingsdienstag ab Mittag ausklingen. Wer Urlaub nehmen möchte, muss allerdings einen ganzen Tag beantragen, denn im deutschen Urlaubsrecht gilt das „Ganztagsprinzip“.

Karnevalshöhepunkt am Dienstag

Der Faschingsdienstag liegt zwischen dem Rosenmontag und dem Aschermittwoch und ist der letzte Tag des Faschings beziehungsweise Karnevals. In einigen Regionen stellt er den Höhepunkt der Faschingsfeierlichkeiten dar. An diesem Tag finden die letzten Faschingsbälle und vielerorts auch Straßenfasching statt.

Durch die Stuttgarter Innenstadt marschieren die Narren bei einem großen Umzug. In München markiert der Faschingsdienstag mit dem Tanz der Marktfrauen am Viktualienmarkt und buntem Treiben in der Innenstadt den Höhepunkt des Straßenfaschings. In Mönchengladbach, Köln und anderen rheinischen Städten finden Veilchendienstags-Umzüge statt.

Feiertag in Rio de Janeiro

Interessanterweise ist der Faschingsdienstag („Mardi Gras“) in vielen Ländern ein offizieller Feiertag. Mancherorts gilt er als arbeitsfreier Tag zumindest für bestimmte Bereiche wie Banken oder den öffentlichen Dienst. In vielen Ländern ist er der Höhepunkt des Karnevals: In Rio de Janeiro findet an diesem Tag die berühmte Parade der Sambaschulen statt.