In Rio de Janeiro ist am Fasnachtsdienstag nicht ans Arbeiten zu denken, und in Stuttgart gibt es einen großen Umzug. Wer bekommt heute zumindest den halben Tag frei?
17.02.2026 - 08:52 Uhr
Der Faschingsdienstag ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz eigentlich kein gesetzlicher Feiertag. Trotzdem ist dieser Tag für viele Menschen ein wichtiger kultureller Höhepunkt im Jahreslauf. Am 17. Februar 2026 werden wieder zahlreiche närrische Aktivitäten stattfinden, aber wie steht es rechtlich um diesen Tag?