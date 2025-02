In den Faschingsferien gehen viele Familien in den Urlaub. Wer sich noch nicht entschieden hat, wo es hingehen soll, und ins Warme möchte, für den haben wir einige Last-Minute-Urlaubsziele herausgesucht.

Bei vielen Familien mit schulpflichtigen Kindern in Baden-Württemberg hat das Skifahren in den Faschingsferien (1. März bis 9. März) Tradition. Angesichts des vielerorts fehlenden Schnees, der immer weniger geöffneten Skipisten und der steigenden Kosten für Skipass, Übernachtung und Verpflegung kann sich bei der Ferienplanung ein Blick über den Tellerrand hinaus lohnen – besonders für all diejenigen, die es ohnehin lieber warm mögen.

Denn vom Flughafen Stuttgart aus gelangt man per Direktflug zu vielen szenischen Urlaubszielen fernab der Berge. Doch nicht alle Flugziele werden in den Faschingsferien angesteuert. Denn der Sommerflugplan gilt erst ab dem 31. März. Wo Sie schon Anfang März einen ersten Vorgeschmack auf den Sommer bekommen können – eine Übersicht:

Lesen Sie auch

Kanarische Inseln

Die spanische Inselgruppe vor der Küste Marokkos ist besonders bei deutschen Rentnern ein beliebtes Reiseziel. Kein Wunder, bewegen sich die Temperaturen hier doch selbst im Winter stets im zweistelligen Bereich. Im März sind Temperaturen von 15 bis 22 Grad zu erwarten. Wer von Stuttgart aus fliegt, hat die Qual der Wahl: denn gleich fünf der acht bewohnten Inseln werden direkt angeflogen: Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote und La Palma. Die Flugzeit variiert je nach Insel etwas und beträgt zwischen vier Stunden und 25 Minuten und vier Stunden und 40 Minuten.

Der Lavastrand, Playa del Bollulo, bei Puerto de la Cruz, gehört zu den beliebtesten Stränden auf Teneriffa. Foto: imago//Walter G. Allgöwer

Madeira

Die portugiesische Insel liegt einige hundert Kilometer nördlich der Kanaren und ist deutlich grüner, da es hier häufiger regnet. Dennoch sind auch auf Madeira im März Temperaturen von 15 bis 22 Grad zu erwarten. Von Stuttgart aus geht es innerhalb von vier Stunden nach Funchal – der Hauptstadt Madeiras und dem Geburtsort von Cristiano Ronaldo.

Madeira trägt den Spitznamen Blumeninsel. Foto: imago//Kristof Bellens

Ägypten

Das nordafrikanische Land ist vor allem bei Tauchern beliebt. Passend dazu gibt es vom Flughafen Stuttgart aus Flüge nach Hurghada und Marsa Alam. Beide Ferienorte liegen direkt am Roten Meer und sind bekannt für ihre Sandstrände und Korallenriffe. Im März sind in Ägypten Temperaturen von 12 bis 23 Grad zu erwarten. Die Wassertemperatur beträgt um die 22 Grad, was vergleichbar mit der Wassertemperatur im Freibad ist. Die ägyptischen Ferienorte sind mit dem Flugzeug in vier Stunden und 20 Minuten (Hurghada) und vier Stunden und 45 Minuten (Marsa Alam) erreichbar.

Hotels mit Meerzugang gibt es in Hurghada zu genüge. Foto: imago//Schoening

Sizilien

Die italienische Insel ist die größte des Mittelmeers. Im Osten der Insel liegt der Ätna, einer der höchsten noch aktiven Vulkane Europas. Zuletzt fluteten Regenmassen die Urlaubsregion. Im März ist jedoch mit weniger Niederschlag und mehr Sonne zu rechnen. Die Temperaturen erreichen tagsüber 18 Grad. Mit einer Flugzeit von zwei Stunden und 15 Minuten ist die Insel vergleichsweise schnell erreichbar.

Hinter Catania ragt der Ätna in den Himmel. Foto: imago/Panthermedia

Unsere Empfehlung für Sie Kein Aufschwung in Sicht Flughafen Stuttgart zählt bundesweit zu den Schlusslichtern Der Flughafen Stuttgart erholt sich von der Corona-Krise vergleichsweise langsam. Nach aktuellen Zahlen des Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft zählt er zu den Schlusslichtern in Deutschland.

Algarve

Westlich von Andalusien liegt die portugiesische Region Algarve. Die Algarveküste ist für ihre Sandstrände und Felsformationen bekannt und verfügt über viele Golfplätze. Die Temperaturen erreichen an den wärmsten Märztagen bis zu 20 Grad. Es besteht jedoch Regengefahr. Die Flugzeit in die Hauptstadt der Region, Faro, beträgt etwa drei Stunden.

Die Algarveküste ist ein Surfer-Hotspot. Foto: imago//Lisa Lederer

Andalusien

Die Region an der Südküste Spaniens gehört zu den wärmsten Regionen des europäischen Festlands. Hier erreichen die Temperaturen im März bis zu 20 Grad. Von Stuttgart aus geht es mit dem Flugzeug in drei Stunden in die zweitgrößte Stadt Andalusiens, Malaga.

Der Hafen prägt das Stadtbild Malagas. Foto: imago/Cavan Images

Antalya

Das Tor zur Mittelmeerküste im Süden der Türkei ist ein beliebtes Urlaubsziel. Die Gegend um die Millionenstadt wird wegen ihrer langen Sandstrände auch als türkische Riviera bezeichnet. Im März erreichen hier die Temperaturen bis zu 18 Grad. Die Flugzeit beträgt je nach Flug zwischen drei Stunden und 15 Minuten sowie drei Stunden und 45 Minuten.

Der alte Hafen der Millionenstadt Antalya ist ein Tourismusmagnet Foto: imago

Dubai

Der wärmste Urlaubsort im März, der von Stuttgart aus per Flugzeug direkt erreichbar ist, ist Dubai. Hier hat es im März 18 bis 29 Grad. Die Stadt beheimatet das höchste Gebäude der Welt den Burj Khalifa. Und auch sonst gibt es einiges zu sehen, vorausgesetzt man hat das nötige Kleingeld. Die Flugdauer beträgt 4 Stunden und 40 Minuten.

Von der Spitze des Burj Khalifa aus wirkt der Rest von Dubai wie eine Miniaturstadt. Foto: imago//elov

In den Osterferien (vom 14. April bis 26. April) gilt dann der Sommerflugplan. Dieser umfasst eine Vielzahl an weiteren Urlaubszielen im Süden wie etwa Kap Verde, Marokko, oder Tunesien.