Die Faschingszeit steht vor der Tür, doch nicht alle Schüler in Deutschland können sich auf schulfreie Tage freuen. Wo es Faschingsferien gibt und wo Schulen über bewegliche Ferientage entscheiden, erfahren Sie hier.

Fasching, auch als Karneval oder Fastnacht bekannt, findet jedes Jahr in der Zeit vor der Fastenzeit statt. Der Rosenmontag, einer der wichtigsten Tage des Karnevals, fällt 2025 auf den 3. März.

In Deutschland gibt es keine offiziell einheitlichen "Faschingsferien". Stattdessen fallen in einigen Bundesländern die Winterferien in den Faschingszeitraum oder Schulen nutzen bewegliche Ferientage, um freie Tage während dieser Zeit zu ermöglichen.

Hier gibt es Faschingsferien

In Deutschland haben 2025 nur zwei Bundesländer feste Faschingsferien (Winterferien):

Bayern: Hier dauern die Winterferien vom 3. März bis 7. März.

Saarland: Die Schüler haben Winterferien vom 24. Februar bis 4. März.

Hier gibt es möglicherweise bewegliche Ferientage

Einige Bundesländer haben keine festen Faschingsferien, aber die Schulen können mit beweglichen Ferientagen individuelle freie Tage festlegen:

Baden-Württemberg: Offiziell gibt es keine Winterferien, doch viele Schulen nutzen ihre beweglichen Ferientage für einige freie Tage im Faschingszeitraum.

Hessen: Einige Schulamtsbezirke haben einen beweglichen Ferientag auf Rosenmontag gelegt. Genaue Infos bietet die Webseite der Schulämter.

Nordrhein-Westfalen: Schulen haben pro Schuljahr drei bis vier bewegliche Ferientage, wovon mindestens einer auf regionale Bräuche abgestimmt sein muss. Häufig fällt dieser auf den Rosenmontag.

Rheinland-Pfalz: Schulen können über sechs bewegliche Ferientage pro Schuljahr verfügen. Einige Schulen legen einen dieser Tage auf Rosenmontag.

Sachsen: Jede Schule hat einen beweglichen Ferientag. Welcher Tag das ist, muss direkt bei der Schule erfragt werden.

Schleswig-Holstein: Hier gibt es drei bewegliche Ferientage, die von den Schulen individuell festgelegt werden.

Thüringen: Es gibt keine festen Faschingsferien, aber den Schulen stehen zwei weitere freie Tage im Schuljahr 2024/2025 zur Verfügung.

Feiertage in den einzelnen Bundesländern:

Keine Faschingsferien

In folgenden Bundesländern gibt es weder feste Faschingsferien noch bewegliche Ferientage im Faschingszeitraum:

Berlin

Brandenburg (Die variablen Ferientage fallen nicht auf Rosenmontag.)

Bremen (Hier gibt es zwar variable Ferientage, aber diese liegen nicht auf Rosenmontag.)

(Hier gibt es zwar variable Ferientage, aber diese liegen nicht auf Rosenmontag.) Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern (Hier wurden bewegliche Ferientage durch feststehende Ferientage ersetzt, Rosenmontag ist kein Ferientag.)

(Hier wurden bewegliche Ferientage durch feststehende Ferientage ersetzt, Rosenmontag ist kein Ferientag.) Niedersachsen

Sachsen-Anhalt (Einziger beweglicher Ferientag im Schuljahr 2024/25 ist der 2. Mai.)

Während Schüler in Bayern und dem Saarland eine sichere Auszeit während des Faschings haben, hängt es in vielen anderen Bundesländern von den Schulen ab, ob es rund um den Rosenmontag freie Tage gibt. Wer sichergehen will, sollte direkt bei seiner Schule nachfragen.