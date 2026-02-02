Der Faschingsumzug in Gerlingen ist ein Publikumsmagnet: Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntag gemeinsam mit 2500 Narren eine große Party auf den Straßen von Gerlingen gefeiert.
02.02.2026 - 13:48 Uhr
Das Wetter hält, die Stimmung ist bestens, als sich der Zug pünktlich um 13.01 Uhr in Bewegung setzt. „Auf den heutigen Umzug, auf den Frohen Faschingsclub Gerlingen drei kräftige Schella Hopp, Schella Hopp, Schella Hopp Hopp Hopp“, ruft Ehrenpräsident und Moderator Siggi Mayer ins Publikum. Das ist sofort lautstark dabei.