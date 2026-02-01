Der Gerlinger Faschingsumzug zieht mehrere Tausend Menschen in die Stadt. Sie feiern gemeinsam mit 2500 Narren, die auch aus der ferneren Umgebung gekommen sind.
01.02.2026 - 17:35 Uhr
Das Wetter hält, die Stimmung ist bestens, als sich der Zug pünktlich um 13.01 Uhr in Bewegung setzt. „Auf den heutigen Umzug, auf den Frohen Faschingsclub Gerlingen drei kräftige Schella Hopp, Schella Hopp, Schella Hopp Hopp Hopp“, ruft Ehrenpräsident und Moderator Siggi Mayer ins Publikum. Das ist sofort lautstark dabei.