Geänderte Strecke beim Faschingsumzug am Dienstag in Stuttgart: Das betrifft auch die Öffnungszeiten von Geschäften, das Rathaus arbeitet aber normal.

An die 100.000 Gäste werden trotz aller Widrigkeiten wieder beim Faschingsumzug in Stuttgart erwartet. Die Stadt unternimmt alles, um die Sicherheit zu gewährleisten und hatte schon im Vorfeld eigens die Strecke geändert.

Da die Aufstellung nun in der Tübinger Straße ist, ergeben sich Einschränkungen für den Handel. So muss etwa das C&A-Kaufhaus an der Ecke Königstraße und Rotebühlplatz bereits um 13 Uhr schließen, da sich direkt vor der Tür spätestens ab 14 Uhr stunden lang die Narren breitmachen werden. Auch andere Geschäfte schließen teilweise früher – etwa in der Eberhardstraße.

Geänderte Strecke beim Faschingsumzug in Stuttgart

Tübinger Straße (Aufstellung)

Eberhardstraße

Marktplatz

Kirchstraße

Schillerplatz (ab 16.30 Uhr Antenne-1-Party)

Schlossplatz (Auflösung)

Läden an der Strecke geschlossen – Ämter geöffnet

Was die städtischen Ämter betrifft, so gibt es am Faschingsdienstag keine Einschränkungen. Wie eine telefonische Anfrage ergab, wird lediglich noch einmal auf das Sicherheitskonzept hingewiesen. Ansonsten liefen die Arbeit und der Besucherverkehr normal weiter, da der Faschingsdienstag in Baden-Württemberg kein gesetzlicher Feiertag sei, heißt es.

Besucher der Stuttgarter Innenstadt werden gebeten, am Dienstagnachmittag möglichst nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Der Faschingsumzug geht gegen 17 Uhr zu Ende. Anschließend lädt der Radiosender Antenne 1 von 16.30 Uhr bis 22 Uhr zu einer Faschingsparty auf dem Schillerplatz.