Rechberghausen, Donzdorf und Wäschenbeuren wollen mit neuen Konzepten die Sicherheit bei den Faschingsveranstaltungen erhöhen. Was geplant ist und was die Pläne für die Vereine bedeuten.​

Greta Schmid 20.02.2025 - 06:00 Uhr

Die Vorfälle machen mich nachdenklich“, sagt Michael Schilling, Vorstand der Narrenzunft Furchenrutscher Rechberghausen. Er spricht von den Anschlägen in München und Magdeburg, bei denen die mutmaßlichen Täter mit dem Auto in Menschenmengen rasten, mit tödlichen Folgen. Auch Städte und Gemeinden in der Region verschärften in Hinsicht auf eine mögliche Gefahr von Anschlägen ihre Sicherheitskonzepte für Fasnetsumzüge. Was ist im Landkreis Göppingen geplant und inwiefern betreffen die Regeln die Vereine?