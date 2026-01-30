Fasnet für kleine Narren: Wo sich Kinderfasching im Kreis Ludwigsburg feiern lässt

Tiergestalten, Heldenfiguren oder Polizeiuniform: Kostüme haben jetzt wieder Hochkonjunktur. Im Landkreis Ludwigsburg organisieren Vereine und Gruppen für kleine Narren bunte Partys in der Fasnetszeit. An mehr als einem Dutzend Orten im Kreis wird Kinderfasching gefeiert.

In Bietigheim-Bissingen bietet der Verein CVB Wobachspatzen gleich zwei Termine an. In der Aurainhalle wird am Samstag und Sonntag, 31. Januar und 1. Februar, von 14.31 bis 17 Uhr gefeiert. Der Eintritt kostet für Kinder 2,50 Euro und für Erwachsene 5 Euro. Die katholische Kirchengemeinde St. Laurentius veranstaltet am Sonntag, 8. Februar, ihren Kinderfasching in ihrem Gemeindehaus. Von 15 bis 17 Uhr findet er bei freiem Eintritt statt.

Zauberer und Disco

In Erdmannhausen gibt es eine Faschingsparty mit Zauberer Erol Calcali. Gefeiert wird am Donnerstag, 12. Februar, von 16 bis 18.30 Uhr in der Halle auf der Schray. Für Kinder kostet der Eintritt jeweils 3 Euro. Eltern dürfen ihren Nachwuchs kostenlos dorthin begleiten.

Ausgelassene Stimmung für Groß und Klein verspricht die Turnabteilung des TuS Freiberg bei ihrer Faschingsdisco. Am Samstag, 14. Februar, wird nachmittags für Kinder ab drei Jahren Unterhaltung, Musik, Essen und Trinken in der Lugaufhalle geboten. Tickets und weitere Infos soll es in Kürze geben.

Ein Programm mit einem Auftritt der Garde und vielen Spielen bietet die Fasnetzunft in Kornwestheim an, erstmals im K. Die Kinderfasnet findet am Dienstag, 17. Februar, im Kulturzentrum statt. Einlass ist ab 14 Uhr, Beginn um 14.31 Uhr und das Ende gegen 17 Uhr. Der Eintritt für Kinder beträgt 3 Euro pro Person, für Erwachsene je 2 Euro. Einen Vorverkauf gibt es nicht.

Buntes Programm in der Halle

In Ludwigsburg sind mehrere Termine geplant. In Neckarweihingen laden die Mistelhexen zum Kinderfasching in die Willi-Krehl-Halle. Los geht es am Samstag, 7. Februar, um 14 Uhr (Einlass: 13.30 Uhr). Für Kinder sind 3 Euro, für Erwachsene 2 Euro zu zahlen. In Oßweil wird erneut in der Mehrzweckhalle in der Fellbacher Straße gefeiert. Für den Kinderfasching am Samstag, 14. Februar, der um 14 Uhr beginnt, müssen Tickets vorab bei der Schreinerei Lutz oder online erworben werden. Der Eintritt kostet für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene jeweils 6 Euro.

Die Fasnet-Gilde des Musikvereins Stadtkapelle richtet in Markgröningen den Kinderfasching aus. In der Stadthalle wird es am Dienstag, 17. Februar, von 14.01 Uhr an bunt und fröhlich. Tickets für Kinder (3 Euro) und Erwachsene (4 Euro) sind ab dem 2. Februar bei „Die andere Kaffeebar“ erhältlich.

Kleine Narren werden auch in Murr fündig. Die Carnevalsfreunde veranstalten am Freitag, 13. Februar, ab 14.30 Uhr ihren Kinderfasching in der Gemeindehalle.

Königlich feiern im Schloß

Auch in Oberstenfeld wird gefeiert. Das Akkordeon-Orchester der Stadtkapelle Beilstein lädt für Samstag, 31. Januar, zum „Königlichen Kinderfasching im Schloß“ in die Mehrzweckhalle in Gronau ein. Geplant ist ein Programm mit Darbietungen und Spielen. Beginn ist um 14 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse für 4 Euro oder im Vorverkauf am Freitag, 30. Januar, von 14 bis 15 Uhr in Beilstein auf dem Kelterplatz und in Oberstenfeld vor dem Bürgerhaus.

Auf den Kinderfasching des SKV Hochberg mit Musik und Spielen muss auch dieses Jahr in Remseck nicht verzichtet werden. Die Party startet am Dienstag, 17. Februar, um 14.14 Uhr in der Hochberger Bürgerhalle. Der Eintritt kostet 3 Euro pro Person.

In Tamm organisiert der Musikverein den Kinderfasching. Gefeiert wird nach dem Umzug am Dienstag, 17. Februar, im Bürgersaal. „Reist mit uns zu den Sternen“, laden die Faschingsfreunde des TV Tamm für Sonntag, 15. Februar, ein. In der Kelter wird ab 15.05 Uhr gefeiert. Der Eintritt beträgt für Kinder 2,50 Euro, für Erwachsene 4 Euro.