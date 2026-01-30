 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Wo sich Kinderfasching im Kreis Ludwigsburg feiern lässt

Fasnet für kleine Narren Wo sich Kinderfasching im Kreis Ludwigsburg feiern lässt

Fasnet für kleine Narren: Wo sich Kinderfasching im Kreis Ludwigsburg feiern lässt
1
Essen, trinken, singen und tanzen: Auch für kleine Narren wird im Kreis Ludwigsburg einiges geboten. Foto: dpa-tmn

Nun geht es wieder los: Die Saison der Faschingspartys für Kinder beginnt. Unsere Auswahl an Terminen im Landkreis Ludwigsburg gibt eine erste Übersicht.

Ludwigsburg: Anne Rheingans (afu)

Tiergestalten, Heldenfiguren oder Polizeiuniform: Kostüme haben jetzt wieder Hochkonjunktur. Im Landkreis Ludwigsburg organisieren Vereine und Gruppen für kleine Narren bunte Partys in der Fasnetszeit. An mehr als einem Dutzend Orten im Kreis wird Kinderfasching gefeiert.

 

In Bietigheim-Bissingen bietet der Verein CVB Wobachspatzen gleich zwei Termine an. In der Aurainhalle wird am Samstag und Sonntag, 31. Januar und 1. Februar, von 14.31 bis 17 Uhr gefeiert. Der Eintritt kostet für Kinder 2,50 Euro und für Erwachsene 5 Euro. Die katholische Kirchengemeinde St. Laurentius veranstaltet am Sonntag, 8. Februar, ihren Kinderfasching in ihrem Gemeindehaus. Von 15 bis 17 Uhr findet er bei freiem Eintritt statt.

Zauberer und Disco

In Erdmannhausen gibt es eine Faschingsparty mit Zauberer Erol Calcali. Gefeiert wird am Donnerstag, 12. Februar, von 16 bis 18.30 Uhr in der Halle auf der Schray. Für Kinder kostet der Eintritt jeweils 3 Euro. Eltern dürfen ihren Nachwuchs kostenlos dorthin begleiten.

Ausgelassene Stimmung für Groß und Klein verspricht die Turnabteilung des TuS Freiberg bei ihrer Faschingsdisco. Am Samstag, 14. Februar, wird nachmittags für Kinder ab drei Jahren Unterhaltung, Musik, Essen und Trinken in der Lugaufhalle geboten. Tickets und weitere Infos soll es in Kürze geben.

Ein Programm mit einem Auftritt der Garde und vielen Spielen bietet die Fasnetzunft in Kornwestheim an, erstmals im K. Die Kinderfasnet findet am Dienstag, 17. Februar, im Kulturzentrum statt. Einlass ist ab 14 Uhr, Beginn um 14.31 Uhr und das Ende gegen 17 Uhr. Der Eintritt für Kinder beträgt 3 Euro pro Person, für Erwachsene je 2 Euro. Einen Vorverkauf gibt es nicht.

Buntes Programm in der Halle

In Ludwigsburg sind mehrere Termine geplant. In Neckarweihingen laden die Mistelhexen zum Kinderfasching in die Willi-Krehl-Halle. Los geht es am Samstag, 7. Februar, um 14 Uhr (Einlass: 13.30 Uhr). Für Kinder sind 3 Euro, für Erwachsene 2 Euro zu zahlen. In Oßweil wird erneut in der Mehrzweckhalle in der Fellbacher Straße gefeiert. Für den Kinderfasching am Samstag, 14. Februar, der um 14 Uhr beginnt, müssen Tickets vorab bei der Schreinerei Lutz oder online erworben werden. Der Eintritt kostet für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene jeweils 6 Euro.

Die Fasnet-Gilde des Musikvereins Stadtkapelle richtet in Markgröningen den Kinderfasching aus. In der Stadthalle wird es am Dienstag, 17. Februar, von 14.01 Uhr an bunt und fröhlich. Tickets für Kinder (3 Euro) und Erwachsene (4 Euro) sind ab dem 2. Februar bei „Die andere Kaffeebar“ erhältlich.

Unsere Empfehlung für Sie

Im Kreis Ludwigsburg können zu Fasching nicht nur leckere Berliner gefuttert werden, sondern es wird auch kräftig gefeiert.

Fasching 2026 Hier kann man im Kreis Ludwigsburg Fasnet feiern

Narrenumzüge, Rathausstürme und Hemdglonker-Partys beleben den Landkreis Ludwigsburg: Die schwäbisch-alemannische Fasnet 2026 lockt mit Höhepunkten. Wo man im Kreis Ludwigsburg Fasnet feiert.

Kleine Narren werden auch in Murr fündig. Die Carnevalsfreunde veranstalten am Freitag, 13. Februar, ab 14.30 Uhr ihren Kinderfasching in der Gemeindehalle.

Königlich feiern im Schloß

Auch in Oberstenfeld wird gefeiert. Das Akkordeon-Orchester der Stadtkapelle Beilstein lädt für Samstag, 31. Januar, zum „Königlichen Kinderfasching im Schloß“ in die Mehrzweckhalle in Gronau ein. Geplant ist ein Programm mit Darbietungen und Spielen. Beginn ist um 14 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse für 4 Euro oder im Vorverkauf am Freitag, 30. Januar, von 14 bis 15 Uhr in Beilstein auf dem Kelterplatz und in Oberstenfeld vor dem Bürgerhaus.

Auf den Kinderfasching des SKV Hochberg mit Musik und Spielen muss auch dieses Jahr in Remseck nicht verzichtet werden. Die Party startet am Dienstag, 17. Februar, um 14.14 Uhr in der Hochberger Bürgerhalle. Der Eintritt kostet 3 Euro pro Person.

In Tamm organisiert der Musikverein den Kinderfasching. Gefeiert wird nach dem Umzug am Dienstag, 17. Februar, im Bürgersaal. „Reist mit uns zu den Sternen“, laden die Faschingsfreunde des TV Tamm für Sonntag, 15. Februar, ein. In der Kelter wird ab 15.05 Uhr gefeiert. Der Eintritt beträgt für Kinder 2,50 Euro, für Erwachsene 4 Euro.

Weitere Themen

Fasnet für kleine Narren: Wo sich Kinderfasching im Kreis Ludwigsburg feiern lässt

Fasnet für kleine Narren Wo sich Kinderfasching im Kreis Ludwigsburg feiern lässt

Nun geht es wieder los: Die Saison der Faschingspartys für Kinder beginnt. Unsere Auswahl an Terminen im Landkreis Ludwigsburg gibt eine erste Übersicht.
Von Anne Rheingans
Nach starkem Schneefall: „Ein Totalschaden“ – Weihnachtshaus in Erdmannhausen braucht neues Zelt

Nach starkem Schneefall „Ein Totalschaden“ – Weihnachtshaus in Erdmannhausen braucht neues Zelt

Die Familie Niehues-Zimmermann wurde vom Wintereinbruch überrascht. Das Zelt vor der Haustür hielt dem Schnee nicht stand. Das Weihnachtshaus soll es trotzdem wieder geben.
Von Julian Meier
Wochenend-Wetter: Schnee im Kreis Ludwigsburg ist bis Sonntag geschmolzen

Wochenend-Wetter Schnee im Kreis Ludwigsburg ist bis Sonntag geschmolzen

Das Wochenende am Mittleren Neckar wird nasskalt und bewölkt. Erneuter Schneefall ist nicht in Sicht.
Von Yannick Garbe
Unfall am Engelbergtunnel Leonberg: Was dem Audi-Fahrer drohen könnte, der Absperrungen auf der Autobahn entfernte

Unfall am Engelbergtunnel Leonberg Was dem Audi-Fahrer drohen könnte, der Absperrungen auf der Autobahn entfernte

Der 35-jährige Fahrer eines Audi S5 baute nach dem Wegräumen von Absperrungen am Engelbergtunnel bei Leonberg einen Unfall. Mit welchen Konsequenzen muss er dafür rechnen?
Von Marius Venturini
Im Klinikum Ludwigsburg: Diagnose Krebs: Infotag Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen

Im Klinikum Ludwigsburg Diagnose Krebs: Infotag Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen

Anlässlich des Weltkrebstages findet am Klinikum Ludwigsburg eine Aktionswoche inklusive einer Infoveranstaltung statt.
Von Andreas Hennings
Energie im Kreis Ludwigsburg: Ein Windrad ohne Gegenwind – Markgröningen ist eine Ausnahme

Energie im Kreis Ludwigsburg Ein Windrad ohne Gegenwind – Markgröningen ist eine Ausnahme

Windkraft bitte nicht vor meiner Haustür – das ist oft die Haltung im dicht besiedelten Kreis Ludwigsburg. In Markgröningen bleiben Proteste hingegen bisher aus. Das hat mehrere Gründe.
Von Oliver von Schaewen
Gastroszene Kreis Ludwigsburg: „Ich liebe die Arbeit im Restaurant“: Neuer Wirt für das letzte Lokal im Ort

Gastroszene Kreis Ludwigsburg „Ich liebe die Arbeit im Restaurant“: Neuer Wirt für das letzte Lokal im Ort

Die Melchior-Jäger-Stuben in Steinheim-Höpfigheim (Kreis Ludwigsburg) feiern Ende Februar ihre Wiedereröffnung. Der neue Pächter will auch ein Experiment wagen.
Von Christian Kempf
Ungewöhnlicher Vorfall: Eier-Attacke auf Wohnhaus in Münchingen – mehrere hundert Euro Schaden

Ungewöhnlicher Vorfall Eier-Attacke auf Wohnhaus in Münchingen – mehrere hundert Euro Schaden

Unbekannte zielen mit Eiern auf ein Wohnhaus in Korntal-Münchingen. Mehrere hundert Euro Schaden sind die Folge – und eine Ermittlung der Polizei.
Von Jelena Maier
Kurden-Protest in Ludwigsburg: Demo-Teilnehmer kritisiert Polizeieinsatz: „Die Lage wurde unnötig aufgeheizt“

Kurden-Protest in Ludwigsburg Demo-Teilnehmer kritisiert Polizeieinsatz: „Die Lage wurde unnötig aufgeheizt“

Am Dienstagabend hat die Polizei in der Myliusstraße rund 150 Demonstranten stundenlang festgesetzt. Für einen Ludwigsburger mit kurdischen Wurzeln ein völlig überzogenes Verhalten.
Von Emanuel Hege
„Jugend musiziert“ in Ditzingen: Warum Ditzingen zum Magnet für junge Talente wird

„Jugend musiziert“ in Ditzingen Warum Ditzingen zum Magnet für junge Talente wird

Der Leiter der Ditzinger Jugendmusikschule freut sich über eine nie dagewesene Resonanz. Der Regionalwettbewerb ist zugleich Generalprobe für ein Großevent im März.
Von Franziska Kleiner
Weitere Artikel zu Fasnet Termine Fasching
 
 