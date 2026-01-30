Fasnet für kleine Narren Wo sich Kinderfasching im Kreis Ludwigsburg feiern lässt
Nun geht es wieder los: Die Saison der Faschingspartys für Kinder beginnt. Unsere Auswahl an Terminen im Landkreis Ludwigsburg gibt eine erste Übersicht.
Tiergestalten, Heldenfiguren oder Polizeiuniform: Kostüme haben jetzt wieder Hochkonjunktur. Im Landkreis Ludwigsburg organisieren Vereine und Gruppen für kleine Narren bunte Partys in der Fasnetszeit. An mehr als einem Dutzend Orten im Kreis wird Kinderfasching gefeiert.