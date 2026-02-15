Qualm, Konfetti, Geschrei: Beim Dämmerungsumzug in Gärtringen ging es am Freitagnachmittag hoch her.
15.02.2026 - 13:04 Uhr
Am Freitag sind Hunderte Narren, Hexen und Teufel durch Gärtringen gezogen. Beim Dämmerungsumzug der 1. Narrenzunft Gärtringen waren 69 Zünfte aus der Umgebung beteiligt. Da gab es nicht nur viel zu sehen und zu hören, einige (meist junge und weibliche) Zuschauer wurden von den Hexen auch ordentlich in die Mangel genommen. Am Abend stieg noch eine große Party in der Schwarzwaldhalle.