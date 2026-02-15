Qualm, Konfetti, Geschrei: Beim Dämmerungsumzug in Gärtringen ging es am Freitagnachmittag hoch her.

Am Freitag sind Hunderte Narren, Hexen und Teufel durch Gärtringen gezogen. Beim Dämmerungsumzug der 1. Narrenzunft Gärtringen waren 69 Zünfte aus der Umgebung beteiligt. Da gab es nicht nur viel zu sehen und zu hören, einige (meist junge und weibliche) Zuschauer wurden von den Hexen auch ordentlich in die Mangel genommen. Am Abend stieg noch eine große Party in der Schwarzwaldhalle.

Nach dem Umzug am Samstag in Deckenpfronn steht am Sonntag das Event in Weil der Stadt an. Jedes Jahr strömen am Fasnetssonntag Zehntausende Besucher in die Keplerstadt, um den Narren der Weiler Zunft AHA, ihren spektakulären Wagen und befreundeten Zünften zuzujubeln.

Umzug am Rosenmontag in Böblingen

Am Rosenmontagsumzug wird es dann in Böblingen bunt: An die 70 Narrengruppen, Vereine und Schulen sind beim Umzug dabei. Als Auftakt und Abschluss des Veranstaltungstages wird auf dem Elbenplatz im extra aufgebauten Narrendorf gefeiert.

Der Umzug startet um 13.13 Uhr und bahnt sich seinen Weg zunächst durch die Poststraße. Beim Treff am See biegen die Gruppen nach rechts in die Klaffensteinstraße ein. An der Kreuzung Klaffenstein-/Brunnen-/Spielbergstraße biegt der Umzug erneut rechts ab und führt dann über die Uferstraße zurück zum Elbenplatz.

Am Fasnetsdienstag startet um 14 Uhr der 27. Herrenberger Umzug. 76 Narrenzünfte mit rund 2200 Hästrägern und 13 Guggenmusik-Gruppen sind beteiligt. Zum Fasnetsdienstag gehört in Herrenberg auch der Pferdemarkt. Seit über 300 Jahren treffen sich alljährlich Pferdebesitzer in der Gäustadt, um die prächtigsten Tiere zu prämieren – so auch dieses Mal.