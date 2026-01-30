Fasnet in den Straßen Narren los in Kornwestheim: Was man über den Umzug wissen muss
Der große Umzug der Fasnetzünfte in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist für Sonntag, 1. Februar, geplant. Dann wird nicht nur auf der Strecke gefeiert.
Hexen, Teufel, Dämonen, Tier- und Sagengestalten werden die Straßen Kornwestheims am Sonntag, 1. Februar, unsicher machen. Knapp 60 Gruppen haben sich diesmal für den großen Umzug durch die Salamanderstadt angekündigt. Schon vor dem Start wird in der Innenstadt gefeiert.