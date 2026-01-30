 
Narren los in Kornwestheim: Was man über den Umzug wissen muss

1
Narren aus Kornwestheim und dem Umland ziehen auch in diesem Jahr durch die Straßen der Salamanderstadt. Foto: Peter Mann (Archiv)

Der große Umzug der Fasnetzünfte in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist für Sonntag, 1. Februar, geplant. Dann wird nicht nur auf der Strecke gefeiert.

Ludwigsburg: Anne Rheingans (afu)

Hexen, Teufel, Dämonen, Tier- und Sagengestalten werden die Straßen Kornwestheims am Sonntag, 1. Februar, unsicher machen. Knapp 60 Gruppen haben sich diesmal für den großen Umzug durch die Salamanderstadt angekündigt. Schon vor dem Start wird in der Innenstadt gefeiert.

 

Organisiert wird die Veranstaltung erneut vom Ausschuss Kornwestheimer Fasnet (AKF). Er wird dafür sorgen, dass sich die Fahrzeuge, Garden, Musiker und sonstigen Fußgruppen auf dem Marktplatz aufstellen. Von dort setzt sich der Umzug um 13.11 Uhr in Bewegung.

Drei Sprecher entlang der Strecke

Die Strecke führt vom Jakob-Sigle-Platz über die Beethoven- und Stotzstraße in die Johannesstraße. Danach setzt sich der Umzug fort über die Zeppelin- und Ludwig-Herr-Straße, bevor er sich an der Einmündung zur Hohenstaufenallee auflöst. „Während die Fahrzeuge über die Rechbergstraße zurückgeleitet werden, laufen die Gruppen zurück zum Ausgangspunkt“, teilt die Stadt mit.

An drei Stellen informieren Sprecher die Zuschauer über die teilnehmenden Gruppen. Sie befinden sich entlang der Umzugsstrecke: an der Ecke Johannes-/Friedrichstraße, an der Johanneskirche und am Beginn der Ludwig-Herr-Straße, Höhe Rosenstraße.

Schon ab 11 Uhr wird auf dem Marktplatz einiges geboten. Die Freie Narrenzunft Kornwestheim bewirtet die Besucher an einem Stand. Zudem werden dort drei Foodtrucks, ein Waffelstand des Fördervereins der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule und eine Bar zu finden sein.

Der Ausschuss Kornwestheimer Fasnet finanziert den Umzug selbst. Besucher können sie mit dem Erwerb einer Plakette zum Preis von 3 Euro unterstützen. Diese ist bei den Mitgliedern der AKF-Zünfte ab sofort sowie am Umzugstag am Stand der Narrenzunft auf dem Marktplatz und direkt an der Strecke erhältlich.

Bereits im vergangenen Jahr musste sich Oberbürgermeister Nico Lauxmann den Narren geschlagen geben. Foto: Simon Granville

Am Vortag, Samstag, 31. Januar, stürmen die Narren wieder das Kornwestheimer Rathaus. Um das Zepter zu übernehmen, starten die ortsansässigen Zünfte um 16.11 Uhr ihren Angriff. Oberbürgermeister Nico Lauxmann hat angekündigt, sich mit der Schützengilde, die Abwehrschüsse in die Luft feuern wird, zu verteidigen. Nach einem verbalen Schlagabtausch, hofft der AKF, können die Narren friedlich die Macht übernehmen. Die Zünfte wollen auch in diesem Jahr den Narrenbaum aufstellen. Zuschauer sind bei dem Spektakel willkommen.

