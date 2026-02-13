Beim Kübelesrennen zeigten sich in diesem Jahr die angetretenen politischen Parteien auffällig ehrgeizig. Den Sieg fuhr aber ein Team ein, für das Schnelligkeit zum Geschäft gehört.
13.02.2026 - 06:37 Uhr
Nicht wie geplant 30, sondern nur 28 Teams aus Täfelesträgern, Fahrern und Schiebern waren es, die in diesem Jahr beim Höhepunkt der Cannstatter Fasnet, dem Kübelesrennen auf dem Marktplatz, gegeneinander antraten. Die Erkältungswelle hatte das Feld gelichtet, bevor auch nur ein Holzkübel am Schmotzigen Dunschtig auf die Strecke ging. Wie immer galt dabei: Wer im Zweikampf am schnellsten den Parkour aus Wippe, Mondlicht, Stadttor und Wagenrad hinter sich bringt, gewinnt. Eigentlich ganz einfach.