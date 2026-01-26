Es war laut, es war bunt, es war voll: Die Narrenzunft AHA hat ihren großen Zunftball gefeiert. Wir haben die schönsten Bilder vom närrischen Event in Weil der Stadt.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Kaum war die Narrenmesse in der Kirche St. Peter und Paul am Samstag vorbei, ging die Fasnetsfeierei gleich weiter. Wie immer schloss an die Messe, in der sich die Weil der Städter Narrenzunft AHA auf die christlichen Wurzeln der Fasnet bekehrt, der große Zunftball des rund 1500 Mitglieder starken Vereins an.

Und wie jedes Jahr bestimmt ein Motto dieses närrische Großevent: 2026 ist es „Bob der Zunftmeister“. Dazu haben sich Mitglieder der einzelnen Narrenzunft-Gruppen auch ein buntes Programm einfallen lassen.

Fasnet in Weil der Stadt: Neuankömmlinge müssen dem neuen Zunft-Chef eine neue Bütt zimmern

Zum Eröffnungstanz lief etwa „We build this City“ und die Schlehengeister, die dieses Jahr 55-Jähriges feiern, präsentierten ihre „Schlägergeister Abriss GmbH“. Zunftball-Premiere feierte unterdes auch der neue Zunftmeister Tobias Forstenhäusler.

Der neue AHA-Zunftmeister Tobias Forstenhäusler nutzte den Abend des Zunftballs, um auf der Bühne seinen Siebenerrat zu casten. Foto: Simon Granville

Für ihn war der Abend auch die beste Gelegenheit, um auf der Bühne seinen Siebenerrat zu casten. Und die 25 Neulinge der Narrenzunft mussten dem neuen Chef obendrein noch eine neue Bütt zimmern.

Weiter geht es für die Narren nach dem Ball jetzt schnellen Schrittes: In zwei Wochen steht etwa der Hexenball an.