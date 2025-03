Ufos, Waschsalon, Yoda und Ballermann: Beim großen Fasnetsumzug in Weil der Stadt sind besonders die selbstgebauten Wagen ein Hingucker. Auch in diesem Jahr haben die Narren gut 30 000 Besucher angelockt.

Sophia Herzog 02.03.2025 - 17:53 Uhr

In der Keplerstadt meint man es ernst mit der Fasnet: „Wer hier Fasching sagt, kriegt den Hintern versohlt!“, werden am Sonntag all jene Menschen ermahnt, die mit der S-Bahn von außerhalb anreisen und sich die Treppen des S-Bahnhofs hochschieben. Die Spielregeln sind jetzt also auch den Fasnetsanfängern klar.