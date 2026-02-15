Fasnet in Weil der Stadt So feiern rund 28 000 Narren beim großen Umzug
Tausende Besucher und närrische Hästräger haben am Sonntag in Weil der Stadt die Fasnet gefeiert – mit dabei waren auch wieder die eigens für den Umzug gebauten Festwagen.
Das Fasnet in Weil der Stadt ist, erkennt man auch daran, dass in Bussen und S-Bahnen, auf Parkplätzen und rund um die Altstadt plötzlich ausgefallene Kopfbedeckungen Einzug halten: Weißgepunktete, rote Pilzhauben erspäht man da etwa, knallbunte Perücken, Biker-Kopftücher, hohe Zylinder, Sombreros, schwarze Katzenohren, Rehgeweihe aus Filz oder – macht man es wie der Erste Beigeordnete der Stadt, Jürgen Katz – einen mit Münzen vollgeklebten Hut, der die ansonsten leeren Stadtkassen wohl kräftig aufbessern dürfte.