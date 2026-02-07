In Weil der Stadt übernehmen die Narren das Rathaus. Am 8. Februar stürmen die Hexen das Gebäude. Welche Pläne der Siebenerrat danach verfolgt, bleibt spannend.

Sophia Herzog 07.02.2026 - 10:56 Uhr

In Weil der Stadt steht der Siebenerrat schon bereit: Am Sonntag, 8. Februar, will die Narrenzunft AHA das Rathaus stürmen. Ab 14 Uhr starten die Hexen zunächst ihre traditionelle Attacke auf das aufgebaute symbolische Tor des Gebäudes. Hat es der Rammbock erst einmal hindurch geschafft, müssen der Bürgermeister Christian Walter und sein Erster Beigeordneter Jürgen Katz den Schlüssel zum Rathaus übergeben. Ab dann übernimmt der Siebenerrat mit dem Zunftmeister Tobias Forstenhäusler die Stadtgeschäfte. Doch welche kommunalpolitischen Pläne die Narren haben, wird dann erst bei der Narreten Sitzung am Donnerstag, 12. Februar, klar.