Zahlreiche Besucher haben am Sonntag beim Fasnetumzug in Kornwestheim gefeiert und gelacht. Bereits am Tag zuvor haben die Narren das Kornwestheimer Rathaus erobert.
01.02.2026 - 18:25 Uhr
Fröhliche Gesichter, so weit das Auge reicht: 57 Gruppen aus Kornwestheim und der Region haben beim Fasnetumzug in Kornwestheim, organisiert vom Ausschuss Kornwestheimer Fasnet (AKF), nicht nur Kinderherzen höherschlagen lassen. So viele gestandene Damen und Herren, die in den Straßen feiern und lachen und sich mit Freude auch mal von einer Hexe veralbern lassen, das gibt’s eben nur an Fasching.