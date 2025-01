Mit viel Krawall und Remmidemmi starten die Hexen in die fünfte Jahreszeit. Die Täuflinge müssen dabei ganz viel Mut beweisen.

Ute Jenschur 06.01.2025 - 18:02 Uhr

Kaum sind die lieblichen Weihnachtsklänge verhallt, starten lautstarke Guggenmusik und fetzige Schlachtrufe: Es geht wieder los mit der Schwäbischen Fasnet. Den Auftakt machten am Sonntag die Renninger Schdoibruch Hexa, die Flachter Strudelbachhexen und die Gebersheimer Leicha-Hexa. Viele Zünfte folgten am 6. Januar traditionell in die Saison, darunter die Masken des FFC Gerlingen, die Gumpa-Hexa aus Rutesheim, die Warmbronner Beerlesklopfer, die 1. Narrenzunft Renningen, und auch die Leonberger Waldhexen und die Ditzinger Glemshexen tanzten zum Auftakt um den Hexenkessel.