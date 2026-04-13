Fast 25 Millionen Aufrufe: Maichinger Feuerwehrvideo geht auf Instagram viral

Witzig, frech, charmant und überraschend – all das trifft auf einen 13 Sekunden langen Videoclip zu, bei dem die Freiwillige Feuerwehr Maichingen buchstäblich die Hosen herunterlässt und das in diesen Tagen auf der ganzen Welt viral geht.

Seit das Video am 19. März online ging, wurde es bis zum Montag rund 24,7 Millionen mal angeschaut. Der „Reel“, wie solche Kurzvideos auf der Social-Media-Plattform Instagram genannt werden, beginnt mit dem lächelnden Sandro Rollberg. Der 19-Jährige liegt in Feuerwehrmontur vor einem Einsatzfahrzeug auf dem Boden der Maichinger Fahrzeughalle. Er lächelt in die Kamera und macht zu den Worten „I love you“ aus Kelly Rowlands Schmachtsong „Dilemma“ mit der Hand eine Herzgeste. Schwupps! Plötzlich wird er aus dem Bild gezogen. Dasselbe passiert mit Tobias Pfeiffer (39) und Valeska Marsch (27), die beide jeweils vom Vordermann verdeckt hinter ihm liegen.

Schwupps: Mit einem Rutsch ist die Hose weg

Als am Schluss Sascha Henoch ins Bild kommt, erwartet man, dass auch er zur Seite gezerrt wird. Aber denkste! Stattdessen zieht ihm jemand auf einen Rutsch die Hose aus und der 37-jährige Feuerwehrmann bleibt – nur mit einem kessen Leopardenfellschlüpfer bekleidet – auf der Stelle liegen. Dann zieht er lasziv ein Knie an, reckt den Zeigefinger in Richtung Kamera und schließlich erscheint auf dem Bildschirm das Logo, das er auch auf dem T-Shirt trägt: Es ist der Hinweis auf das 150-Jahr-Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Maichingen, das vom 24. bis zum 26. Juli mit einem großen Fest in dem Sindelfinger Stadtteil gefeiert werden soll.

Ein Team um Hannah Speer und Jasmin Ohlrich – beides Partnerinnen von aktiven Kameraden bei der Maichinger Wehr – produziert bereits seit einiger Zeit eine Vielzahl solcher Reels, die auf einem eigens dafür geschalteten Instagram-Kanal auf das Jubiläumsfest aufmerksam machen sollen. „Die beiden schauen immer, was gerade so trendet und was man adaptieren kann“, sagt Ralf Werchner, der bei der Maichinger Wehr für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Auch das Video mit der heruntergelassenen Feuerwehrhose sei eine Idee, die man im „großen weiten Social-Media-Kosmos“ gefunden und dann „adaptiert“ habe, berichtet er. Und woher hatte der zum Unterhosenmodel beförderte Feuerwehrmann sein sexy Wildkatzenhöschen? „Das kam aus dem Bestand einer Kameradin“, verrät Pressemann Werchner. „Manchmal muss man eben kreativ sein“, fügt er augenzwinkernd hinzu.

Mit seinen Insta-Videos zum Jubiläum erreicht das Social-Media-Team der Maichinger Wehr vierstellige Zugriffszahlen, ein Reel ist sogar 100 000 Mal geschaut worden. Die meist nur wenige Sekunden kurzen Clips sind humorvoll, teils auch ein bisschen albern, vor allem aber sehen sie trotz sparsamer Technikausstattung erstaunlich gut aus.

Das gilt auch für ein wohl mit Künstlicher Intelligenz produziertes Video, in dem ein Moderator in breitem amerikanischen Englisch verkündet, dass die Rockband AC/DC beim Jubiläumsfest spielen werde. Bei diesem Video lohnt allerdings ein Blick aufs Veröffentlichungsdatum: Es handelt sich um einen wirklich gut gemachten Aprilscherz.

Binnen einer Woche wird das Video 16 Millionen Mal angeschaut

Wirklich gut gemacht ist auch das Unterhosenvideo. Warum aber genau dieser Clip binnen drei Wochen millionenfach angeschaut wurde, weiß man bei der Maichinger Wehr selbst nicht. „Völlig krass“, staunt Pressesprecher Werchner deswegen noch immer. Binnen einer Woche sei man bei 16 Millionen Views gelandet, berichtet er. „Da schlägt dann der Algorithmus zu“, vermutet er.

Rund 14 000 Kommentare stehen unter dem Clip, darunter von Menschen aus Brasilien, Australien und den USA. Bei der Maichinger Wehr freut man sich riesig über die Aufmerksamkeit. „Nur für unseren Ticketverkauf ist das eher so lala zuträglich“, meint Werchner. „Es wird wohl kaum jemand aus Australien zu unserem Jubiläum anreisen“, vermutet er. Oder vielleicht doch? Wer weiß, was so ein Leopardenslip alles bewirkt?

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Maichingen

Festwochenende

Vom 24. bis zum 26. Juli feiert die Maichinger Wehr ihr 150-jähriges Bestehen auf dem Festplatz an der Turn- und Festhalle und auch quer durch Maichingen und vielleicht ja auch darüber hinaus.

Programm

Neben Blaulichtmeile, Festumzug, Festzelt und Rummelplatz gibt es jede Menge Livemusik. Am Freitagabend eröffnet die Band La Brassbanda, am Samstag spielen die Greenday-Tributeband Whatsername und die Deutsch-Punk-Coverband Die Toten Ärzte.