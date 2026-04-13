Fast 25 Millionen Aufrufe Maichinger Feuerwehrvideo geht auf Instagram viral
Die Feuerwehr Maichingen lässt in einem Video die Hosen runter – und landet damit einen Überraschungshit auf Instagram. Der Clip wirbt für ein Großereignis im Juli.
Die Feuerwehr Maichingen lässt in einem Video die Hosen runter – und landet damit einen Überraschungshit auf Instagram. Der Clip wirbt für ein Großereignis im Juli.
Witzig, frech, charmant und überraschend – all das trifft auf einen 13 Sekunden langen Videoclip zu, bei dem die Freiwillige Feuerwehr Maichingen buchstäblich die Hosen herunterlässt und das in diesen Tagen auf der ganzen Welt viral geht.