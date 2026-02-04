Wer bei der weltberühmten Westminster-Hundeshow den wichtigsten Preis gewinnt, wird oft zu einem Star. Diesmal räumt ihn eine Dame namens «Penny» ab.
04.02.2026 - 10:16 Uhr
New York - Dobermann "Penny" hat die höchste Auszeichnung bei der renommierten Westminster-Hundeshow in New York gewonnen. Die vierjährige, schwarzbraune Hundedame setzte sich am Dienstag (Ortszeit) in der Veranstaltungsarena Madison Square Garden gegen fast 2.500 andere Hunde und mehr als 200 Rassen durch, wie der US-Sender CNN berichtete.