Was bringen GPS-Peilsender, wenn Fahrraddiebe zuschlagen? Die Polizei im Kreis Ludwigsburg warnt vor Eigeninitiative – und auch bei Einschalten der Beamten bleibt manches schwierig.
24.09.2025 - 16:00 Uhr
Allein im Juli und im August sind im Kreis Ludwigsburg rund 40 Fahrräder gestohlen worden. Immer stärker in den Fokus geraten GPS-Tracker, mit denen vermisste Räder geortet werden können. Auf eigene Faust sollten Bestohlene jedoch nicht versuchen, auf Verbrecherjagd zu gehen. Die Polizei rät dringend davon ab – es gibt einiges zu beachten.