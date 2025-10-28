Kriminelle haben eine Firma im Kreis Sigmaringen um eine hohe Summe in Kryptowährung gebracht. Und beinahe hätte dieselbe Masche auch ein Unternehmen im Kreis Esslingen geklappt.
28.10.2025 - 16:06 Uhr
Nach dem mutmaßlichen Betrug mit angeblichen Vermittlungsgeschäften und Zahlungen in Kryptowährung an einer Firma im Kreis Sigmaringen sind weitere Fälle im Südwesten mit der gleichen Masche bekanntgeworden. Polizeiangaben zufolge waren ein Unternehmen im Kreis Esslingen und eines im Zollernalbkreis betroffen.