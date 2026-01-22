76 Hotdogs in zehn Minuten ist der aktuelle Rekord beim jährlichen Wettessen auf Coney Island. Die Würstchenfirma, deren Name fest mit dem Wettbewerb verbunden ist, wird nun verkauft.
New York - Der Würstchen-Spezialist Nathan's Famous, bekannt als Namensgeber des Hotdog-Wettessens auf Coney Island, wechselt für 450 Millionen Dollar den Besitzer. Käufer ist der Fleischkonzern Smithfield Foods, der seit 2014 bereits die Lizenz für Produktion und Verkauf von Nathan's-Produkten in den USA und Kanada hielt. Diese Lizenz war bis 2032 befristet.