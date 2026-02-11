McDonald's und andere Schnellrestaurants hatten im wichtigen US-Markt das Problem, dass sie für viele Geringverdiener zu teuer wurden. Die Burger-Kette reagierte mit günstigeren Menüs.

dpa 11.02.2026 - 23:12 Uhr

Chicago - Ein stärkerer Fokus auf günstigere Menü-Angebote in den USA hat McDonald's im vergangenen Quartal zu beschleunigtem Wachstum verholfen. Im US-Markt stiegen die Umsätze auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um 6,8 Prozent, während Analysten im Schnitt mit einem Plus von 5,4 Prozent gerechnet hatten. Zugleich war das US-Geschäft im Vorjahresquartal von einem Kolibakterien-Ausbruch gebremst worden.