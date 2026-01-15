Fast Food zum Schleuderpreis 1-Cent-Döner sorgt in Waiblingen für lange Warteschlangen
Nach dem Aus für das „Haus des Döners“ in Fellbach hat der Drehspieß-Unternehmer Halil Öztürk beim Waiblinger Staufer-Schulzentrum einen neuen Standort gefunden.
Die ersten hungrigen Kunden harrten schon drei Stunden vor der Eröffnung vor dem neuen „Haus des Döners“ aus, auch kurz vor 16 Uhr reichte die Warteschlange noch fast bis zur Arbeitsagentur Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Die Werbeaktion mit dem zum Schleuderpreis verkauften 1-Cent-Döner hat der bundesweit aktiven Franchise-Kette am Donnerstag auch in der Stauferstadt einen enormen Andrang beschert – und vor allem Kinder und Jugendliche vor und irgendwann auch in den Drehspieß-Imbiss gelockt.