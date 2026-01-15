Fast Food zum Schleuderpreis: 1-Cent-Döner sorgt in Waiblingen für lange Warteschlangen

Die ersten hungrigen Kunden harrten schon drei Stunden vor der Eröffnung vor dem neuen „Haus des Döners“ aus, auch kurz vor 16 Uhr reichte die Warteschlange noch fast bis zur Arbeitsagentur Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Die Werbeaktion mit dem zum Schleuderpreis verkauften 1-Cent-Döner hat der bundesweit aktiven Franchise-Kette am Donnerstag auch in der Stauferstadt einen enormen Andrang beschert – und vor allem Kinder und Jugendliche vor und irgendwann auch in den Drehspieß-Imbiss gelockt.

Hunderte Menschen – teilweise weit aus dem Remstal und sogar aus Esslingen angereist und vom Security-Personal in Fünfer-Gruppen in das Fast-Food-Lokal gelassen – standen sich in der Mayenner Straße die Beine in den Bauch. „Ich warte schon zwei Stunden auf meinen Döner“, hieß es in der Warteschlange. Wegen der Mittagsschule hatte mancher Teenager schon Angst, nach langem Anstehen leer auszugehen. „Wir haben in 20 Minuten Geschichte, das schaffen wir nicht mehr“, prophezeite ein Schüler den neben ihm wartenden Klassenkameraden.

Franchise-Unternehmer Halil Öztürk mit einem der ersten Döner. Foto: Felix Mahler

Zur Sicherheit war in Waiblingen die Polizei vor Ort, auch der Vollzugsdienst der Stadt ließ sich vor dem neuen Imbiss in der Nähe des Staufer-Schulzentrums blicken. Einmal mehr hatte sich die Kombination aus einem Eröffnungsangebot zum Schleuderpreis und einer geschickten Social-Media-Kampagne als Erfolgsrezept erwiesen. Vor allem auf der Internet-Plattform Tiktok wurde das Interesse an dem neuen Lokal angeheizt, hunderte junge Menschen warteten auf ein fleischgefülltes Fladenbrot zu einem unschlagbar günstigen Preis.

Drehspieß-Unternehmer Halil Öztürk freute sich über den Andrang. „Es läuft super, wir sind sehr zufrieden“, sagte der aus Köln stammende Franchise-Partner der Dönerkette, die vor allem mit den nach Berliner Rezeptur hergestellten Spezialsaucen wirbt. Vor knapp einem Jahr hatte der auch fürs Haus des Döners in Heilbronn verantwortliche Geschäftsmann im Gewerbepark an der Fellbacher Höhenstraße einen Imbiss-Container eröffnet, die Werbeaktion mit dem 1-Cent-Döner machte das orientalische Fast Food auch unterm Kappelberg zum Stadtgespräch.

Allerdings war in Fellbach nach wenigen Monaten schon wieder Schluss, weil der Pachtvertrag für das Gelände nicht verlängert worden war – der Betrieb des oft bis weit in die Nacht von Kundschaft umlagerten Imbiss-Contrainers vertrug sich nicht mit den auf dem Parkplatz eines Autohauses abgestellten Karossen.

Statt in Fellbach nach einem neuen Standort zu suchen, fand Halil Öztürk in einer bereits bisher als Kebaphaus genutzten Immobilie in Waiblingen eine neue Bleibe – und hofft, den Schwung des Eröffnungstags auch in den Normalbetrieb mitzunehmen. Regulär liegt der Preis für den am Donnerstag für einen Cent verkauften Döner bei 8,50 Euro.