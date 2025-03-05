Die Fastenzeit bietet die Chance, bewusst auf Gewohnheiten zu verzichten – ob klassisch auf Süßigkeiten oder kreativ mit digitalem Detox. Diese 20 Ideen zeigen, wie vielseitig Fasten sein kann.
Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit – eine Zeit des bewussten Verzichts, die im christlichen Glauben traditionell der Vorbereitung auf Ostern dient. Doch Fastenzeiten gibt es nicht nur im Christentum, sondern auch in vielen anderen Religionen. 2026 beispielsweise beginnt der muslimische Fastenmonat Ramadan gemeinsam mit der christlichen Fastenzeit an Aschermittwoch.