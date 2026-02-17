Fasten war lange eng mit Religion verbunden. Wenn Menschen heute auf Süßes, Fleisch oder Internet verzichten, geht es auch um Gesundheit, Abkehr von Überkonsum, Achtsamkeit oder Selbstoptimierung.
Gummersbach/Regensburg - Mindestens fünf Tage lang nimmt er nur Wasser zu sich, danach verzichtet er fast sechs Wochen lang auf Alkohol, Fleisch und Zuckerzusätze. "Ich faste seit über zehn Jahren immer ab Aschermittwoch", sagt Max König (33) aus Gummersbach bei Köln. "Beim Wasserfasten komme ich in einen extremen Zustand, ein bisschen hardcore. Aber ich bin fit und klar im Kopf, und als gesunder Mensch kann man mal was aushalten".