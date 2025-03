Als Fastenprediger knöpft sich Christoph Sonntag am Samstag in Fellbach die Politspitzen des Landes vor. Fast alle kommen – nur die AfD ist nicht eingeladen. Nie zuvor musste der Kabarettist seinen Text so oft umschreiben, weil sich die Ereignisse überschlagen.

Uwe Bogen 06.03.2025 - 11:29 Uhr

Zum 13. Mal liest der Stuttgarter Kabarettist Christoph Sonntag als Fastenprediger Bruder Christopherus den Volksvertretern die Leviten. Zur Aufzeichnung der Sendung „Das jüngste Ger(i)ücht“, die am Montag, 10. März, um 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird, hat die geballte Politprominenz der Landespolitik für Samstag in der ausverkauften Alten Kelter in Fellbach zugesagt, die möglichen Kandidaten für Kretschmanns Nachfolge ebenso wie fast das komplette Landeskabinett. Aber auch die Rathauschef Frank Nopper (Stuttgart) und Boris Palmer (Grüne) haben sich angesagt sowie die frühere Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang und Lisa Federle, Deutschlands bekannteste Notärztin.