Alkohol, Süßigkeiten, Fleisch: Worauf verzichten die Deutschen am ehesten in der Fastenzeit? Eine Umfrage der DAK zeigt Unterschiede zwischen den Altersgruppen.
15.02.2026 - 06:00 Uhr
Hamburg - Eine große Mehrheit vor allem der jungen Menschen in Deutschland hält Fasten für gut. 85 Prozent der unter 30-Jährigen sagt laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK, der bewusste Verzicht auf Genussmittel und Konsumgüter sei sinnvoll. Insgesamt sehen 70 Prozent aller Befragten Fasten aus gesundheitlicher Sicht als sinnvoll an, teilte die DAK-Gesundheit mit. Die Top 3 der Verzichtliste 2026 sind Alkohol, Süßigkeiten und Fleisch.