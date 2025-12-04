Pest-Epidemien kosteten in der Antike und im Mittelalter Millionen Menschen in Europa das Leben. Forscher haben rekonstruiert, wie sich der Erreger so gut ausbreiten konnte und was Vulkanausbrüche in weit entfernten Erdteilen damit zu tun hatten.
Die Pest ist Inbegriff ansteckender, todbringender Krankheiten. Der Pesterreger Yersinia pestis stammte ursprünglich aus Asien und wurde mehrfach über den Seehandel und die Seidenstraße aus dem Osten nach Europa eingeschleppt. Dort angekommen, wurden Ratten und ihre Flöhe zu Hauptüberträgern der Seuche.