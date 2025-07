Nach dem letzten Spiel der Saison herrscht beim TV Stammheim Einigkeit: Mit der zurückliegenden Spielzeit können beide Teams, das der Männer und das der Frauen, zufrieden sein. Zwar hatten letztere in beiden Partien am Sonntag das Nachsehen – erst ging das Duell mit dem TV 1880 Käfertal mit 1:3 verloren, dann setzte es eine 0:3-Schlappe gegen den gastgebenden TSV Dennach; den Klassenverbleib hatten die Stuttgarterinnen aber ohnehin bereits in der Tasche. Gleiches galt für die Männer-Mannschaft, die ihr letztes Saisonspiel gegen den TV Waldrennach mit 5:2 gewann.