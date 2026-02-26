 
Faustball: Deutsche Meisterschaft TV Stammheim – folgt dem ersten Etappenziel der ganz große Coup

1
Tom Aigner und der TV Stammheim freuen sich auf das „Finale daheim“. Foto: Pressefoto Rudel

Die Faustballer des TV Stammheim kämpfen am Wochenende in der Scharrena um den deutschen Titel – und setzen auf ihren jugendlichen Elan.

Mit „gespannter Vorfreude“ blicke er mit seinem Team auf das kommende Wochenende, sagt Bertram Sailer. Für den Trainer des Faustball-Bundesligisten TV Stammheim und seine Schützlinge steht ein besonderes Ereignis bevor: das „Finale daheim“ beziehungsweise das Final-Four um die deutsche Meisterschaft in der Stuttgarter Scharrena. Letztmals schafften es die Stammheimer 2012/13 in die Endrunde um den nationalen Titel – und landeten auf dem fünften Platz.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Faustball: Deutsche Meisterschaft: Traum erfüllt – TV Stammheim erreicht Heim-Finale

Faustball: Deutsche Meisterschaft Traum erfüllt – TV Stammheim erreicht Heim-Finale

Die Faustballer ziehen nach einer souveränen Leistung ins Final-Turnier in der Scharrena ein. Der Auftritt auf großer Bühne nach 15 Jahren soll nicht der letzte bleiben.

Das erste Etappenziel der diesjährigen Hallenrunde haben die Nord-Stuttgarter erreicht. Nun darf es aber auch gerne noch mehr sein. „Wir werden alles versuchen, um ins Finale zu kommen. Dann ist alles möglich“, sagt Sailer. Schwerer könnte der Schritt dort hin aber kaum sein. Gegner im Halbfinale am Samstag (17 Uhr) ist kein Geringerer als der amtierende und insgesamt zehnfache Hallenmeister TSV Pfungstadt. In der Hauptrunde der Grüppe Süd fügte das Team aus dem Landkreis Darmstadt den Stammheimern mit 1:5 die einzige Saisonniederlage bei. Hört sich nach einer klaren Sache an, war es aber laut Sailer nicht. „Zwei Sätze gingen in die Verlängerung, einen haben wir 9:11 verloren. Das macht Hoffnung“, sagt er. Gleichwohl er um die Stärke der Pfungstädter, speziell die der beiden deutschen Ex-Nationalspieler und Feld-Weltmeister von 2023, Patrick und Sebastian Thomas, weiß. Vor allem der 33 Jahre alte und 1,98 Meter große Angreifer Patrick Thomas sei schwer zu verteidigen, wenn er in einen Flow komme. Jedoch hat Sailer erkannt: „Er ist immer noch überragend, macht aber teilweise früher Fehler als zu seiner besten Zeit. Vielleicht tut er uns diesen Gefallen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Faustball: TV Stammheim: Schnee, VfB Stuttgart und Aussicht auf Erfolg

Faustball: TV Stammheim Schnee, VfB Stuttgart und Aussicht auf Erfolg

Die zwei Brasilianer Gabriel Heck und Gabriel Drumm unterstützen die Bundesliga-Faustballer des TV Stammheim auf dem Weg ins Final Four in Stuttgart.

Generell bedeutet Pfungstadt gegen Stammheim auch Erfahrung gegen Jugend forscht. Neben den Thomas-Brüdern steht in Ajith Fernando und Andrew Fernando ein weiteres Brüderpaar mit viel Routine und deutscher Nationalmannschaftsvergangenheit im Aufgebot des Gegners. Aktuelle Nationalspieler weist das hessische Erfolgsteam indes nicht auf. Demgegenüber haben die Stammheimer in Felix Klassen einen aktuellen A-Nationalspieler sowie in Fynn Erlenmaier, Tom Aigner, Tobias Beck und des Trainers Sohn Jakob gleich vier U-21-Nationalspieler dabei. Darüber hinaus können die Stuttgarter auf die Dienste der beiden Brasilianer Gabriel Drumm und Gabriel Heck zurückgreifen, ihrerseits amtierende World Games Champions.

„Vielleicht können wir mit unserem jugendlichen Elan die Pfungstädter überraschen und ins Finale einziehen“, sagt Sailer. Dieses findet am Sonntag um 15.30 Uhr statt. Gegner würde der Süd-Zweite und Vorjahres-Finalverlierer TV 1880 Käfertal oder der Nord-Beste TV Brettorf (Halbfinale Samstag, 12.30 Uhr) sein. Das Spiel um Platz drei startet am Sonntag um 11.30 Uhr.

Im Final-Four der Frauen kämpfen der TV Segnitz, der VfL Kellinghusen, der Ahlhorner SV und der TSV Dennach um den Titel. Deren Endspiel ist am Sonntag um 13.30 Uhr.

