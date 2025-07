Die Faustballer des NLV Vaihingen kämpfen als Zweitliga-Meister der Südgruppe am Sonntag um den Aufstieg in die erste Liga – und ärgern sich über den Verband.

Mit dickem Hals in die Bundesliga?

Die Grundlage zum Aufstieg in die erste Liga wurde eindruckvoll gelegt, nun wollen die Faustballer des NLV Vaihingen an diesem Sonntag den letzten, entscheidenden Schritt ins Oberhaus machen. Dabei gilt für das Team von Trainer Christian Löwe beim Aufstiegsturnier in Nürnberg-Eibach, zwei Teams hinter sich zu lassen.