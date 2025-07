Nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga gab es für die Faustballer des NLV Vaihingen erst einmal eine Abkühlung. Gemeinsam mit dem ebenfalls erfolgreichen Gastgeber der Aufstiegsspiele, dem TV Eibach, sprangen die Spieler in die neben der Sportanlage vorbeifließende Rednitz. „Es fühlt sich richtig gut an, nach 15 Jahren wieder in die Bundesliga aufzusteigen“, sagt der Vaihinger Trainer Christian Löwe.