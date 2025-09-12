 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Lauf fortgesetzt: U-12-Junioren sind deutscher Meister

Faustball: TV Stammheim Lauf fortgesetzt: U-12-Junioren sind deutscher Meister

Faustball: TV Stammheim: Lauf fortgesetzt: U-12-Junioren sind deutscher Meister
1
Die U12 des TV Stammheim kürte sich zum deutschen Meister im Faustball. Foto: Uwe Spille

Der Stammheimer Nachwuchs tütet in Brettorf den vierten Titel in den vergangenen drei Jahren ein. Auch die U-12-Mädels konnten überzeugen.

Sport: Dominik Grill (grd)

Die U-12-Faustballer des TV Stammheim haben im niedersächsischen Brettorf für einen krönenden Abschluss der Feldsaison gesorgt. Die Nord-Stuttgarter, die sich als württembergischer Meister für die nationale Endrunde qualifiziert hatten, setzten sich unter 20 Teilnehmern durch und feierten den deutschen Meistertitel. Abgerundet wurde das Wochenende mit einem zehnten Platz für die U-12-Vereinskolleginnen, die erst auf den letzten Drücker das Start-Ticket gelöst hatten.

 

„Der Titel für die Jungs ist nicht komplett überraschend. Wir wussten, dass wir vorne mitspielen können“, sagt der Trainer Alwin Oberkersch. Doch ihm ist klar: „In K.-o.-Spielen reicht ein schlechter Moment und du bist raus.“ Nun seien „natürlich alle sehr glücklich“. Nach einem holprigen Start in der Gruppenphase waren die Seinen nicht mehr zu schlagen und setzten sich schließlich im Finale gegen ihren badischen Rivalen TV Waibstadt in beiden Sätzen mit 11:7 durch. Den umjubelten Schlusspunkt setzte der Kapitän Mika Oberkersch mit einem Aufschlag-Ass.

Nach dem Triumph in Brettorf: die U12 des TV Stammheim. Foto: Uwe Spille

Damit gelang dem Team der sechste deutsche Meistertitel einer Jugendmannschaft in der Geschichte des Vereins. Auffällig: Allein in den vergangenen drei Jahren errang der Stammheimer Nachwuchs vier erste Plätze. Der Grund für die Erfolgswelle: „In den letzten Jahren kamen viele Kinder von ehemaligen Bundesliga-Spielern zu uns. Die bringen natürlich von klein auf eine große Qualität mit sich“, erläutert Oberkersch, der einst selbst in der höchsten Liga Deutschlands spielte und 2010 den Hallenmeistertitel mit den Stammheimer Aktiven feierte.

Unsere Empfehlung für Sie

Faustball-Duo wird Vizemeister: Stammheimer Talente überzeugen vor ARD-Kameras

Faustball-Duo wird Vizemeister Stammheimer Talente überzeugen vor ARD-Kameras

Tom Aigner und Fynn Erlenmayer werden bei der Premiere der Faustball-Variante Wowball auf großer Bühne Vizemeister. Das Finale in Dresden wird im Fernsehen übertragen.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – das gilt auch für den Coach und Geschäftsführer des TV Stammheim: Neben dem Kapitän Mika ist auch der zweite Oberkersch-Sohnemann, Mattis, Teil des frischgebackenen Meisterteams.

Weitere Themen

Fußball: TSV Weilimdorf: Nach Auswärtsdebakel mit elf Toren stehen alle auf dem Prüfstand

Fußball: TSV Weilimdorf Nach Auswärtsdebakel mit elf Toren stehen alle auf dem Prüfstand

Der Fußball-Verbandsligist verliert bei den Sportfreunden Dorfmerkingen mit 2:9. Der Trainer Oliver Stierle kündigt eine knallharte Analyse und mögliche Konsequenzen an.
Von Marius Gschwendtner
Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen: Nach dreimal Rot und spätem K.o.: Trainer Di Frisco erhebt schwere Vorwürfe

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen Nach dreimal Rot und spätem K.o.: Trainer Di Frisco erhebt schwere Vorwürfe

Die Echterdinger verlieren gegen den FC Holzhausen trotz ihrer besten Saisonleistung dramatisch mit 1:2. Für zusätzlichen Frust sorgt ein Sportgerichtsurteil.
Von Franz Stettmer
Feldhockey: HTC Stuttgarter Kickers: Top-Torjäger Brandenstein weg, Duo aus Australien da

Feldhockey: HTC Stuttgarter Kickers Top-Torjäger Brandenstein weg, Duo aus Australien da

Der HTC Stuttgarter Kickers startet am Wochenende in die Zweitliga-Saison auf dem Feld. Trotz Umbruch im Kader geht der Blick nach oben – mit neuem Coach und internationalen Kräften.
Von Marius Gschwendtner
Frauen-Fußball: FSV Waldebene-Ost: Im neuen Kickers-Dress gleich an die Spitze?

Frauen-Fußball: FSV Waldebene-Ost Im neuen Kickers-Dress gleich an die Spitze?

Die Fußballerinnen des Oberligisten FSV Waldebene Stuttgart-Ost gehen mit einer Reihe von Zugängen in die erste Saison der neuen Fußball-Ehe.
Von Dominik Grill
U19-Ruderer Julius Watzka: Mit 17 im Maschinenraum des Deutschland-Achters: „Bring ordentlich Kraft mit“

U19-Ruderer Julius Watzka Mit 17 im Maschinenraum des Deutschland-Achters: „Bring ordentlich Kraft mit“

Der 17-jährige Julius Watzka vom Stuttgart-Cannstatter Ruderclub gewinnt bei den Junioren-Weltmeisterschaften Bronze. Dabei war seine Nominierung für das Nationalteam gefährdet.
Von Torsten Streib
Tischtennis: Sportbund Stuttgart: Vorfreude auf das „große Abenteuer“

Tischtennis: Sportbund Stuttgart Vorfreude auf das „große Abenteuer“

Der DJK Sportbund Stuttgart startet zum ersten Mal mit einem Frauenteam in der zweiten Liga. Wie viel die Saison kostet und auf welchem Neuzugang die größten Hoffnungen ruhen.
Von Harald Landwehr
Fußball-Verbandsliga: 6. Spieltag: Enttäuschung für Calcio: Der Wunschstürmer sagt ab

Fußball-Verbandsliga: 6. Spieltag Enttäuschung für Calcio: Der Wunschstürmer sagt ab

Im Spiel gegen den Vizemeister muss es nun das bisherige Personal richten. Derweil geht der TSV Weilimdorf auf weite Fahrt – und entschuldigt sich dessen Trainer bei einem Spieler.
Von Franz Stettmer
Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Zwei überragende Torhüter und eine Kartenflut im ersten Spitzenspiel der Saison

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 Zwei überragende Torhüter und eine Kartenflut im ersten Spitzenspiel der Saison

Nach zwei Spieltagen sind nur noch zwei Teams verlustpunktfrei. Ein Heumadener trifft im Derby dreifach. Und bei den Sportfreunden geht der Einstand des nächsten neuen Trainers schief.
Von Marius Gschwendtner
Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Bereits am zweiten Spieltag: zwei Favoriten gestürzt

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Bereits am zweiten Spieltag: zwei Favoriten gestürzt

Erneut feuert die Liga aus allen Rohren: Gleich drei Mannschaften erzielen sieben Tore. Indes wird ein 40-Jähriger zum Star des Favoritenduells.
Von Dominik Grill
Fußball-Bezirksliga: Live-Schalte aus dem Liegestuhl, Aufsteiger-Mist und eine Acht-Spiele-Sperre

Fußball-Bezirksliga Live-Schalte aus dem Liegestuhl, Aufsteiger-Mist und eine Acht-Spiele-Sperre

Vier der acht Stuttgart/Filder-Teams siegen am zweiten Spieltag. Dabei hat der SV Vaihingen zwei Derby-Matchwinner und geht es in Cannstatt erst mit 45 Minuten Verspätung los.
Von Franz Stettmer
Weitere Artikel zu TV Stammheim U12
 