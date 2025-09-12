Faustball: TV Stammheim Lauf fortgesetzt: U-12-Junioren sind deutscher Meister
Der Stammheimer Nachwuchs tütet in Brettorf den vierten Titel in den vergangenen drei Jahren ein. Auch die U-12-Mädels konnten überzeugen.
Die U-12-Faustballer des TV Stammheim haben im niedersächsischen Brettorf für einen krönenden Abschluss der Feldsaison gesorgt. Die Nord-Stuttgarter, die sich als württembergischer Meister für die nationale Endrunde qualifiziert hatten, setzten sich unter 20 Teilnehmern durch und feierten den deutschen Meistertitel. Abgerundet wurde das Wochenende mit einem zehnten Platz für die U-12-Vereinskolleginnen, die erst auf den letzten Drücker das Start-Ticket gelöst hatten.