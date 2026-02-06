Faustball: TV Stammheim Schnee, VfB und Aussicht auf Erfolg
Die zwei Brasilianer Gabriel Heck und Gabriel Drumm unterstützen die Bundesliga-Faustballer des TV Stammheim auf dem Weg ins Final Four in Stuttgart.
Die zwei Brasilianer Gabriel Heck und Gabriel Drumm unterstützen die Bundesliga-Faustballer des TV Stammheim auf dem Weg ins Final Four in Stuttgart.
Das große Ziel heißt Final Four um die deutsche Meisterschaft am 28. Februar und 1. März in der Stuttgarter Scharrena. Davon sind die Faustballer des TV Stammheim noch einen Schritt entfernt, wollen das „Finale Daheim“ an diesem Samstag perfekt machen. Nach dem 5:4-Heimsieg im ersten Viertelfinalspiel gegen den Nord-Zweiten Leichlinger TV ist noch ein Erfolg im Auswärtsspiel, oder – sollte die Partie verloren gehen – der Gewinn eines anschließenden Entscheidungssatzes dafür notwendig. „Wir schaffen das, die Partie wird einfacher als das Hinspiel“, sagt Gabriel Heck, der sehr gut Deutsch spricht und zusammen mit seinem brasilianischen Nationammanschaftkollegen Gabriel Drumm die Nord-Stuttgarter seit Anfang Dezember unterstützt. Beide „Gabis“ waren im Sommer bei den World Games erfolgreich – im Endspiel wurde die deutsche Vertretung mit 3:0 zerlegt.