Faustball: U14 Nächstes Edelmetall für Stammheimer Nachwuchs
Die U14 des TV Stammheim holt bei den Deutschen Meisterschaften Silber. Im Endspiel gegen den SV Kubschütz fehlte die „absolute Topleistung“.
Die U14-Faustballer des TV Stammheim haben bei der Deutschen Meisterschaft am vergangenen Wochenende einmal mehr ihre Klasse unter Beweis gestellt. Im niedersächsischen Wangersen mussten sie sich erst im Finale dem SV Kubschütz aus Sachsen geschlagen geben. Die Silbermedaille bedeutet das siebte Edelmetall dieses Jahrgangs in den zurückliegenden Jahren. Erst eine Woche zuvor hatte derweil die Stammheimer U12 die Goldmedaille gewonnen.