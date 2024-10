Der Bottwartal-Marathon mit Start und Ziel in Steinheim hat an zwei Tagen fast 4000 Teilnehmer angezogen und war bei guten Bedingungen gelungen. Manche Starter wurden allerdings fehlgeleitet, was für Verwirrung sorgte. Mit Bildergalerie.

Andreas Hennings 13.10.2024 - 17:12 Uhr

Wärme, Trockenheit – die Bedingungen beim 20. Bottwartal-Marathon am Sonntag – regelmäßig zu den beliebtesten Laufevents in Deutschland gewählt – waren bis auf den Wind ideal. Einen Schönheitsfehler gab es allerdings: So wurden die Schnellsten beim Zehn-Kilometer-Lauf kurz nach dem Start in Steinheim am Kohlereck versehentlich falsch geleitet. Links nach Kleinbottwar statt geradeaus und rechts nach Murr. Rund zehn Läufer waren betroffen, die Richtung Großbottwar liefen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten umkehrten.