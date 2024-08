Mufflon Phil macht Probleme. Er ist neu in den Favoritepark in Ludwigsburg gezogen und geht auf Betteltour bei den Besuchern. Allerdings ist das Füttern verboten, weil die Tiere dadurch krank werden können.

Sandra Lesacher 15.08.2024 - 15:36 Uhr

Gestatten: Phil. Mufflon, wohnhaft im Favoritepark in Ludwigsburg, eineinhalb Jahre alt und durchaus dem Essen nicht abgeneigt. Das sieht man an dem kleinen Bäuchlein. Im vergangenen Herbst kam Phil vom Wildpark in Tripsdrill nach Ludwigsburg und merkte schnell, wie er abseits von Gräsern und Co. – was er eigentlich fressen sollte – prima an allerlei anderes Futter herankommt – indem er bettelt. Was daran liegt, dass Phil vom Tierpark Tripsdrill her die Nähe zu den Besuchern gewohnt ist. Dort gibt es für sie eigens Futter zu kaufen. Im Gegensatz zum Favoritepark, hier ist das Füttern der Wildtiere verboten.