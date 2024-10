Eine Karte für die Oper oder das Ballett? Diese besorgt man sich heutzutage bequem im Internet, könnte man meinen. Im Frühjahr 2019 mussten die Staatstheater Stuttgart jedoch für fünf Tage auf den analogen Kartenverkauf umstellen, weil das digitale Ticketing außer Betrieb war. Viel mehr noch, es wurde gehackt – und zwar offenbar von der international agierenden Gruppierung „GandCrab“. Sie soll damals in insgesamt 22 Unternehmen ihre Schadsoftware eingeschleust haben, um diese zu erpressen. Nun wurde den Cyber-Kriminellen nach „beharrlichen, mehrjährigen internationalen Ermittlungen“ offenbar das Handwerk gelegt, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilt.

Die Beamten aus der Taubenheimstraße in Bad Cannstatt haben dazu nicht nur mit dem im Januar 2024 von der der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe eingerichteten Cybercrime-Zentrum und dem Bundeskriminalamt eng zusammengearbeitet, sondern mit zahlreichen Experten in Europa, unter anderem Europol. Selbst das FBI in Dallas und Las Vegas sowie der US-Secret-Service in Atlanta waren involviert.

Lesen Sie auch

Weltweiter Schaden von 100 Millionen Euro

Die Spur führte nach Bratislava, meldet das LKA. Dort konnten Beamte der slowakischen Kriminalpolizei im Juni 2024 einen 44 Jahre alten Ukrainer festnehmen. Er steht unter dringendem Verdacht, der Gruppierung „GandCrab“ anzugehören, die mit der illegalen Verschlüsselung von Daten Geld von ihren Opfern erpresst hat. Der wirtschaftliche Schaden, der durch die Verschlüsselungsangriffe dieser Gruppierung weltweit entstanden ist, wird auf mehrere 100 Millionen Euro geschätzt. Bei der Durchsuchung mehrerer Objekte nach der Festnahme des Mannes in der Slowakei wurden zahlreiche digitale Beweismittel sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde am 27. September 2024 nach Deutschland ausgeliefert und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Im Zuge dieser Ermittlungen wurde offenbar weiterer Schaden in Millionenhöhe abgewendet. Mehr als 300 Unternehmen konnte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg rechtzeitig warnen und dadurch die Verschlüsselung ihrer Daten verhindert werden. Bei mindestens 17 dieser Unternehmen hatte die Verschlüsselung der Daten unmittelbar bevorgestanden.

Unsere Empfehlung für Sie Umfrage zur Landespolitik Grüne fallen auf niedrigsten Wert seit 2010 Im neuen BWTrend kommen die regierenden Grünen nur noch auf 18 Prozent. Sie liegen damit inzwischen sehr weit hinter der CDU und nur noch knapp vor der AfD.

Dem 44-Jährigen werden gewerbsmäßige Erpressung und Computersabotage vorgeworfen. So steht er im Verdacht, im Frühjahr 2019 die Daten von 22 deutschen Unternehmen und Einrichtungen mit einer Schadsoftware, sogenannte „Ransomware“, verschlüsselt zu haben, um in der Folge Lösegeld für die Entschlüsselung – offenbar rund 15 000 US-Dollar in digitalen Währungen – zu fordern. Neben den Staatstheatern gehörten mehrere Hersteller medizinischer Produkte zu den Betroffenen dieser Serie von Cyberangriffen. Der Mann soll sich hierzu über das Internet illegalen Zugang in die Netzwerke verschafft und mit Hilfe der Schadsoftware die Daten verschlüsselt haben. In der Folge sei beispielsweise die Produktion der angegriffenen Unternehmen unterbrochen gewesen, weil auf wichtige Daten nicht zugegriffen werden konnte. Ob Lösegeld gezahlt wurde, lässt das LKA offen, durch die Datenverschlüsselung und den Systemausfall sei jedoch ein wirtschaftlicher Schaden von mehr als 2,4 Millionen Euro entstanden.

Programmierer der Schadsoftware geschnappt

Doch nicht nur der 44-jährige Tatverdächtige ging den Ermittlern ins Netz. Das LKA hat zudem zwei weitere mutmaßliche Hauptakteure der GandCrab-Gruppierung sowie der Nachfolgegruppierung REvil identifiziert. Bei den beiden mit internationalen Haftbefehlen gesuchten Männern mit russischer Staatsangehörigkeit handelt es sich um den mutmaßlichen Kopf der Gruppierungen sowie den mutmaßlichen Entwickler der Erpressungssoftware. Das LKA Baden-Württemberg hat über 80 Fälle aus Deutschland, welche den beiden Gruppierungen zuzuordnen sind, mit einem wirtschaftlichen Gesamtschaden von knapp 33 Millionen Euro zusammengeführt. Weltweit hochgerechnet erlangten die Gruppierungen durch ihre Straftaten mehr als 100 Millionen US-Dollar.

Es ist nicht der erste Schlag gegen die beiden Gruppierungen. Bereits zuvor sind nach Angaben des LKA mehrere mutmaßliche Mitglieder durch ausländische Behörden festgenommen worden. Eine der Festnahmen mündete zwischenzeitlich in die Verurteilung zu einer mehrjährigen Haftstrafe in den USA. Darüber hinaus habe man Teile der Infrastruktur der Cyberkriminellen lahmlegen und im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit mehrere Entschlüsselungsprogramme entwickeln können.

Industriestandort Baden-Württemberg im Visier der Hacker

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl spricht von einem „bedeutenden Schlag gegen die international agierende Cybercrime-Szene“. Aus Sicht von Landesjustizministerin Marion Gentges ist es wichtig, dass „wir länderübergreifend und mit schlagkräftigen Ermittlungsmaßnahmen gegen diese Bedrohungen vorgehen. Es zeigt auch, dass wir in Baden-Württemberg als Industriestandort im Visier solcher Angriffe stehen“, teilt sie schriftlich mit. „Die Schäden für unsere Wirtschaft sind teilweise immens und ohne das schnelle Handeln der beteiligten Stellen wären die Folgen für die betroffenen Unternehmen noch gravierender gewesen. Mein besonderer Dank gilt allen Beteiligten - auch unseren internationalen Partnern. Diese Ermittlungserfolge senden ein starkes Signal: Cyberkriminelle können sich nicht sicher fühlen.“