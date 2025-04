Dieser so wichtige Sieg der Bayern im Bundesliga-Titelkampf könnte teuer erkauft sein. In Überzahl gewinnen die Münchner dank Torjäger Kane in Augsburg. Doch ein weiterer Star verletzt sich.

Der FC Bayern München hat dank seiner Offensivstars um Harry Kane im Meisterkampf erfolgreich vorgelegt, muss aber nach dem Aus von Jamal Musiala den nächsten Verletzungsschock befürchten. Beim 3:1 (1:1) in Überzahl beim energisch Widerstand leistenden FC Augsburg musste Ausgleichstorschütze Musiala gestützt vom medizinischen Personal in der 54. Minute den Platz verlassen.

Nach zahlreichen hochkarätigen Bayern-Ausfällen würde ein Musiala-Ausfall die personellen Nöte des deutschen Rekordmeisters vor dem Viertelfinal-Duell in der Champions League mit Inter Mailand weiter verschärfen.

Lesen Sie auch

Der für Musiala eingewechselte Thomas Müller, um dessen Zukunft es heiße Debatten gibt, erlebte den Bayern-Sieg noch hautnah auf dem Spielfeld mit. Nachdem Musiala (42. Minute) vor der Pause den Rückstand von Dimitris Giannoulis (30.) gekontert hatte, erzielte Kane mit seinem 23. Saisontor das 2:1 für die Münchner (60.). In der Nachspielzeit traf Leroy Sané zum 3:1.

Kurz zuvor war der Engländer nach einem Zweikampf mit Cédric Zesiger zu Fall gekommen, was die Gelb-Rote Karte für den Augsburger als Schlüsselszene nach sich zog (59.). Der schon verwarnte Zesiger hatte erst den Ball gespielt, aber dann Kane hart am Knöchel getroffen.

Für das Überraschungsteam des FCA war es vor 30.660 Zuschauern die erste Niederlage in der Rückrunde. Die Münchner zogen am Abend vor dem Spiel von Verfolger Bayer Leverkusen in Heidenheim erstmal auf neun Punkte davon.

Münchner „Herkulesaufgabe“

Müller musste zunächst von seinem Bankplatz mit anschauen, wie schwer sich seine Kollegen gegen den erstarkten FCA taten. „Es ist eine Herkulesaufgabe, dieses Bollwerk zu knacken“, ahnte Bayern-Sportvorstand Max Eberl vor dem Anpfiff und sollte mit dieser Prognose Recht behalten.

Gegen die beste Defensive des Kalenderjahres mühte sich die beste Offensive um Kane, der beim Hinspielsieg per Hattrick und mit dem Tor des Jahres traf, lange vergeblich. Die Münchner Überlegenheit blieb ohne Mehrwert. Es fehlte an Schärfe und Präzision im Angriff. In Überzahl änderte sich das dann.

Den Gastgebern war bis zum Gelb-Rot-Stimmungsdämpfer das gesteigerte Selbstvertrauen nach zuvor elf Spielen ohne Niederlage deutlich anzumerken. Die erste gute Tormöglichkeit nutzte Giannoulis fulminant. Jeffrey Gouweleeuw führte einen Freistoß zügig aus und übertölpelte damit den schläfrigen Bayern-Verteidiger Konrad Laimer. Giannoulis drosch den Ball unter die Latte.

Sané Aktivposten im Bayern-Angriff

Der FC Bayern kam aber zurück. Dass Sané entscheidenden Anteil am Ausgleich durch Musiala hatte, überraschte nicht. Er stieß mit Tempo in die Spitze. Seine Hereingabe verarbeitete Musiala versiert und traf gegen drei Augsburger Verteidiger aus der Drehung. Sein zwölftes Saisontor.

Kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs fehlte Michael Olise nicht viel zum zweiten Gäste-Tor. Sein Schuss knallte gegen die Latte, als Musiala verletzt auf dem Boden hockte. Trainer Vincent Kompany beklagt schon zahlreiche Ausfälle von Topspielern wie Kapitän Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito und auch Kingsley Coman.

Wenig später war auch für Zesiger Schluss. Der Platzverweis wurde aber heftig diskutiert, weil der Augsburger Verteidiger beim Einsteigen gegen Kane auch den Ball getroffen hatte. Vier Tage vor dem Königsklassen-Hinspiel in München gegen Inter nutzte der FC Bayern die Überzahl zur Führung. Kane traf nach einer Freistoß-Hereingabe von Olise per Kopf.