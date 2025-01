Die Bundesliga absolviert ihren Re-Start, der VfB muss auswärts in Augsburg ran. Trainer Sebastian Hoeneß kann wieder auf Undav, Leweling und einen Neuzugang zählen, setzt aber womöglich auf diese Startformation.

Philipp Maisel 12.01.2025 - 06:00 Uhr

Gute zehn Tage hatte der VfB Stuttgart vor der Partie beim FC Augsburg an diesem Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker) in dieser kurzen Wintervorbereitungsphase, um am Feinschliff für die verbliebenen 19 Bundesliga-Partien zu arbeiten. „Endlich mal wieder richtig trainiert“ habe man, sagte Trainer Sebastian Hoeneß mit Blick auf die vergangenen Monate, als dies aufgrund des Drei-Tages-Rhythmus, den sein Team zu absolvieren hatte, kaum möglich gewesen war.