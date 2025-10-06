Die UEFA hat „widerstrebend“ die Austragung von zwei Ligaspielen im Ausland zugesagt. Konkret geht es um Begegnungen der spanischen La Liga und der italienischen Serie A.
06.10.2025 - 18:40 Uhr
Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat „widerstrebend“ die Austragung von zwei Ligaspielen im Ausland zugesagt. Das teilte die UEFA am Montag in einem Statement mit. Zuvor hatten der spanische (RFEF) und italienische Verband (FIGC) Anträge gestellt, um die jeweiligen Liga-Begegnungen zwischen dem FC Villarreal und dem FC Barcelona im Dezember nach Miami sowie zwischen der AC Mailand und Como 1907 aufgrund der Olympischen Winterspiele am 6. Februar ins australische Perth zu verlegen.