FC Basel gegen VfB Stuttgart Ludovic Magnin: „Ich habe mir fast in die Hose gemacht“
Für Ludovic Magnin ist es ein besonderes Spiel: Mit dem FC Basel trifft der Trainer in der Europa League auf den VfB – mit dem er 2007 Meister wurde.
Ludovic Magnin beruft das Videogespräch aus einer Kabine des FC Basel selbst ein. Pünktlich um 9 Uhr geht es los. Der Coach des Schweizer Meisters strahlt in den Bildschirm – und ist vor dem Europa-League-Duell gegen seinen Ex-Club VfB Stuttgart an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) in Plauderlaune.