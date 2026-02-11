Der FC Bayern trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf RB Leipzig. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.
11.02.2026 - 09:59 Uhr
Am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, trifft der FC Bayern München im Viertelfinale des DFB-Pokals auf RB Leipzig. Der letzte Halbfinaleinzug im Pokal des FC Bayern München liegt bereits fünf Jahre zurück. Der Rekordmeister tat sich im laufenden Wettbewerb erneut schwer: Sowohl in der ersten Runde als auch im Achtelfinale reichte es jeweils nur zu einem knappen 3:2-Erfolg. Mit dem RB Leipzig wartet nun jedoch der bislang wohl stärkste Gegner dieser Pokalsaison. Die Sachsen setzten sich im Achtelfinale mit 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg durch.