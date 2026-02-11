Der FC Bayern trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf RB Leipzig. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Digital Desk: Kai Winderl

Am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, trifft der FC Bayern München im Viertelfinale des DFB-Pokals auf RB Leipzig. Der letzte Halbfinaleinzug im Pokal des FC Bayern München liegt bereits fünf Jahre zurück. Der Rekordmeister tat sich im laufenden Wettbewerb erneut schwer: Sowohl in der ersten Runde als auch im Achtelfinale reichte es jeweils nur zu einem knappen 3:2-Erfolg. Mit dem RB Leipzig wartet nun jedoch der bislang wohl stärkste Gegner dieser Pokalsaison. Die Sachsen setzten sich im Achtelfinale mit 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg durch.

 

Erst vor knapp einem Monat trafen beide Mannschaften in der Liga aufeinander. Zwar gewann Bayern die Partie am Ende deutlich mit 5:1, offenbarte dabei jedoch vor allem in der ersten Halbzeit einige Probleme.

 