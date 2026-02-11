Erst vor knapp einem Monat trafen beide Mannschaften in der Liga aufeinander. Zwar gewann Bayern die Partie am Ende deutlich mit 5:1, offenbarte dabei jedoch vor allem in der ersten Halbzeit einige Probleme.

FC Bayern gegen RB Leipzig: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig wird am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 20:45 Uhr in der Allianz-Arena in München.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick: