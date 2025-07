Die öffentliche Debatte um Uli Hoeneß geht weiter. Nun mischt sich auch Sepp Maier ein und nimmt den Ex-Manager nach Attacken von Markus Babbel und Lothar Matthäus in Schutz.

red/dpa 16.07.2025 - 13:53 Uhr

Torwart-Legende Sepp Maier hat Ehrenpräsident Uli Hoeneß nach der scharfen Kritik ehemaliger Bayern-Spieler deutlich in Schutz genommen. Angesprochen auf Aussagen von Markus Babbel in Richtung des ehemaligen Münchner Managers sagte der langjährige Bayern-Schlussmann in einem Interview bei „Sport1“: „Diese Respektlosigkeit geht gar nicht. Erstmal sollte sich der Markus Babbel überlegen, was er dem FC Bayern überhaupt zu verdanken hat“, meinte Maier. „Das ist nicht nur respektlos, das ist einfach nur dumm.“