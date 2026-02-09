Der FC Bayern steht vor einer organisatorischen Herausforderung: Am Mittwoch empfangen die Münchner RB Leipzig im Viertelfinale des DFB-Pokals. Doch ein angekündigter Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr könnte die Austragung des Spiels erheblich erschweren.
09.02.2026 - 09:56 Uhr
Der FC Bayern München trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals in der Allianz-Arena auf RB Leipzig. Termin ist Mittwoch, der 11. Februar 2026. Aktuell besteht die Möglichkeit, dass das Duell um den Einzug in das Halbfinale verschoben wird. Das sind die Hintergründe.