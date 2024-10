So will Sebastian Hoeneß im Südgipfel spielen lassen

Der Südgipfel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart wird seit einiger Zeit diesem Titel wieder gerecht. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß schickt im Topspiel seine beste Elf ins Rennen.

Philipp Maisel 19.10.2024 - 06:00 Uhr

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart begegnet dem FC Bayern München mit maximalem Respekt. „Das ist die größte Aufgabe, die du gerade haben kannst – in Deutschland, vielleicht sogar in Europa“, sagte der Coach der Schwaben vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga beim Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Auch bei den Bajuwaren ist die Gegnerbetrachtung von einem gewissen Respekt geprägt. „Die sind mittlerweile eine große Nummer in der Bundesliga“, sagte beispielsweise Bayern-Spieler Thomas Müller vor dem Südgipfel.