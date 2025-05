Der FC Bayern steht zumindest in der Bundesliga wieder an der Spitze – dennoch gibt es mit dem Blick in die Zukunft einige Baustellen und Brennpunkte, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.

Marco Seliger 04.05.2025 - 19:25 Uhr

Sie haben es wieder geschafft. Nach einem titellosen Jahr 2024 ist der Rekordmeister also zumindest in der Bundesliga da angekommen, wo er sich selbst immer und überall sieht: an der Spitze. Zum 34. Mal heißt der Deutsche Meister FC Bayern, und das hochverdient. Mia san wieder oben, heißt es in München – aufgrund der eigenen Stärke und der Schwäche der Konkurrenz, die im Falle der Möchtegern-Gegner RB Leipzig und Borussia Dortmund nie eine war und im Falle des abgelösten Vorjahresmeisters Bayer Leverkusen angesichts dessen Inkonstanz am Ende auch nicht mehr.