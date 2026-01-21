In Deutschland wird das CL-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Union Saint-Gilloise leider nicht im Free-TV übertragen. Die TV-Rechte für die Live-Übertragung der Champions League teilen sich die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime Video. Während Amazon-Kunden in der Ligaphase jeden Dienstag das Topspiel schauen können, sind alle anderen Begegnungen bei DAZN zu sehen. Das Spiel der Bayern gegen St. Gilloise wird auf DAZN übertragen.

Das ZDF bleibt eine feste Adresse am Mittwochabend. Dann läuft im Free-TV ab 23:00 Uhr „sportstudio UEFA Champions League“ mit ausführlichen Zusammenfassungen der Partien. Die nächste Ausgabe steht am Mittwoch, 21. Januar 2026, 23:00 Uhr, auf dem ZDF-Programm. Fernsehzuschauer bekommen dann in der 60-minütigen Show die Highlights der Spiele, mit allen Toren, mit Analysen und Interviews zu sehen. Ein umfassendes Angebot mit Highlights und Zusammenfassungen finden Fußballfans auch auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de.

FC Bayern gegen Union St. Gilloise heute im Stream

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Union St. Gilloise wird in Deutschland exklusiv von DAZN im Livestream übertragen. Um die Partie live verfolgen zu können, benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN. Hier geht es direkt zur Paket-Übersicht und zum DAZN-Angebot.