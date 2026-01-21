Der FC Bayern München trifft am 7. Spieltag der UEFA Champions League auf Union St. Gilloise. Welcher Sender überträgt live im TV und Stream?
Am heutigen Mittwoch, dem 21. Januar 2026, trifft der FC Bayern in der Champions League auf Union St. Gilloise. Gegen den belgischen Meister geht es im ersten Champions-League-Spiel des Jahres vor allem um den direkten Einzug in das Achtelfinale. Die ersten acht Teams der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, das im März ausgetragen wird. Diese acht Teams umgehen die Playoff-Runde der Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24. Als direkter Achtelfinal-Teilnehmer würden sich die Bayern im Februar zwei Extra-Spiele ersparen.