Schon wieder trifft es Raheem Sterling: Erneut brechen Unbekannte in ein Haus des Fußballers ein. Doch dieses Mal ist der Chelsea-Spieler während der Tat zu Hause.
12.11.2025 - 14:49 Uhr
Fußballstar Raheem Sterling vom FC Chelsea hat Einbrecher überrascht, die in sein Luxusanwesen eingedrungen sind. Die Täter seien am vergangenen Samstagabend - offenbar kurz vor Beginn eines Chelsea-Ligaspiels - in das auf dem sogenannten Crown Estate gelegene Haus eingebrochen, wie die britische Zeitung „The Telegraph“ berichtet.